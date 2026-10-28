Comunidad destina más de 705 millones en 2027 para seguir con ampliación de L5 y L11 de Metro e impulsar la de L1 y L10

Archivo - Archivo.- Logotipo del Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá más de 705 millones de euros el próximo año para continuar con las ampliaciones de Metro para llevar la Línea 5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y finalizar el túnel de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, así como impulsar las ampliaciones de la Línea 1 a Las Tablas y Madrid Nuevo Norte y de la L10 y la L11 hacia Móstoles y Leganés.

El Consejo de Gobierno de este miércoles tiene previsto aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el próximo año, que destina 3.374,4 millones de euros a Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Del total, más de 705 millones se dedicarán a la red de transporte, lo que supone un 26,2% más que el año anterior. La mayor parte de esta inversión servirá para sumar nuevos kilómetros a la red de Metro, así como finalizar obras ya en marcha.

Entre ellos, la prolongación de la Línea 5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, proyectos ambos en marcha. Asimismo, esta última línea, que aspira a convertirse en la gran diagonal que conectará el suroeste y el noreste de la capital también iniciará el estirón hasta Poza del Agua en Leganés.

También comenzará la tramitación de las extensiones de la Línea 1 a Las Tablas y Madrid Nuevo Norte, así como de la Línea 10 desde Puerta del Sur hasta Móstoles.

En paralelo, continuará la construcción de los intercambiadores de Conde de Casal y Alcalá de Henares y el proceso de automatización de la Línea 6, la Circular, que permitirá aumentar la capacidad y la frecuencia de paso de los trenes en la línea más utilizada por los viajeros.

Por su lado, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) contará en 2027 con un presupuesto de 2.114 millones de euros, un 6,7% más que el año anterior, de los que la Comunidad aportará más de 1.700 millones, un 8% más, que representarán más del 80% de la financiación pública.

El organismo de coordinación del transporte público, que prevé alcanzar casi 1.800 millones de viajes el próximo año, avanzará además en la elaboración del Plan Estratégico de Infraestructuras y Servicios de Transporte Colectivo 2027/42 y continuará con el desarrollo del nuevo centro de gestión (CITRAM) y la implantación de un sistema que vinculará los billetes y abonos a una cuenta digital del usuario (ABT).

También se tramitará la adjudicación del nuevo Mapa Concesional de autobuses interurbanos, con una inversión prevista cercana a los 11.000 millones de euros. Esta iniciativa contempla la renovación de la flota y la adaptación de las líneas y frecuencias a las necesidades de los viajeros.

MEJORAS EN LA RED DE CARRETERAS

En materia de carreteras, el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales incluye 38,4 millones para la construcción de vías, cerca de un 10% más que en 2026.

De esta forma, se continuará con los trabajos en la M-607, la Autopista Madrileña del Sureste, la duplicación de la M-121 desde Alcalá de Henares o la conexión de Getafe con la M-301 en Perales del Río.

A estos proyectos, que junto con las actuaciones de conservación y mejora de vías superan los 108 millones de inversión, se sumarán a lo largo de 2027 los estudios para avanzar en otros compromisos anunciados por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el último Debate del Estado de la Región como concluir la M-203 y desdoblar la M-501, también conocida como carretera de los pantanos, para mejorar la movilidad en los municipios de la Sierra Oeste.