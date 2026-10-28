La Comunidad destinará 314 millones a Cultura, Turismo y Deporte, con Velintonia y Milla Canal entre sus proyectos

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará 314,3 millones de euros a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en 2027, un 5,1% más que este año, con proyectos como la rehabilitación de la casa de Vicente Aleixandre para convertirla en la futura Casa de la Poesía, el avance de Milla Canal y la apertura de tres centros de innovación turística en distintas comarcas de la región.

Estas actuaciones figuran en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el próximo año, que se aprobará este miércoles en el Consejo de Gobierno. Entre las principales iniciativas culturales destaca la programación por el centenario de la Generación del 27, bajo el lema '27 Generación Velintonia', que contará con más de 1,5 millones de euros.

La rehabilitación integral de Velintonia, situada en la capital y adquirida por el Gobierno regional en 2025, permitirá albergar la futura Casa de la Poesía. La conmemoración coincidirá también con el 50º aniversario de la concesión del Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre.

El presupuesto prevé además más de tres millones de euros adicionales para la promoción, gestión y apoyo de actividades musicales, escénicas y visuales, con partidas que incluyen un millón para potenciar la Red de Teatros y otro para aumentar las ayudas a las artes escénicas. También se reforzará el apoyo a los sectores audiovisual y de los videojuegos.

Por su parte, Madrid, Cultura y Turismo dispondrá de 15,6 millones de euros para desarrollar actividades culturales, mientras que el Ballet Español de la Comunidad de Madrid y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) contarán con una inversión de once millones para su "consolidación" e internacionalización.

TURISMO Y DEPORTE

El presupuesto de Turismo crecerá en 4,5 millones de euros para impulsar la oferta rural y de congresos y promover el destino Madrid en mercados lejanos a través de 'Madrid Turismo by Ifema'.

De esa cantidad, un millón de euros se destinará a poner en marcha tres Centros de Innovación Turística en Las Vegas, Sierra Oeste y Sierra Norte. Desde ellos se desarrollará el plan 'Madrid Destino Rural', con propuestas de agroturismo, turismo activo y bienestar, en colaboración con vecinos y empresas locales.

En materia deportiva, Milla Canal contará con 7,5 millones de euros para avanzar en la transformación de este espacio urbano en un entorno destinado a usos deportivos, culturales y de ocio. Mientras que la Estrategia del Deporte Madrileño contempla aumentar un 30% las ayudas a deportistas de élite y un 24,2% las destinadas a federaciones.

La partida para Patrimonio Cultural y Oficina del Español aumentará en más de tres millones de euros e incluirá inversiones en bibliotecas y fondos bibliográficos, así como actuaciones en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial; el Centro Cultural Pilar Miró, en Vallecas; y los Teatros del Canal, en Chamberí.