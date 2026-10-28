Comunidad destinará 552 millones en 2027 a aumentar la oferta de alquiler y reforzar ayudas para acceder a una vivienda

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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará 552 millones de euros en 2027 para duplicar la oferta de alquiler asequible en la región y reforzar las ayudas para acceder a una vivienda y mejorar los edificios residenciales, lo que supone un incremento de más del 13% con respecto al año anterior.

Estas actuaciones se recogen en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Ejecutivo regional que tiene previsto aprobar este miércoles el Consejo de Gobierno. En total, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras contará el próximo año con 3.374,4 millones de euros, un 11,3% más que este año, incluyendo fondos europeos.

En detalle, el Gobierno regional ha consignado en las cuentas públicas del próximo año una inversión de 78,3 millones de euros para ampliar la oferta de alquiler asequible, lo que supone duplicar el presupuesto inicial de este año (+105,8%).

El objetivo final del Ejecutivo autonómico es incrementar la disponibilidad en régimen de arrendamiento asequible para quienes tienen mayores dificultades económicas.

También para incrementar la oferta de vivienda, la Agencia de Vivienda Social (AVS) destinará 90,3 millones de euros el próximo año para continuar con la construcción de 2.700 nuevos pisos para familias vulnerables.

Igualmente, elevará de 10,8 a 25,2 millones la partida para adquirir inmuebles y destinará 36 millones, un 55% más, para el mantenimiento y la mejora de las 25.000 viviendas que gestiona actualmente.

Por su parte, el Plan Rehabilitar Madrid dispondrá de 112 millones de euros para intervenciones de rehabilitación y accesibilidad, de los que 30 millones corresponderán al Plan Regional de Ascensores, dirigido a facilitar la movilidad en los edificios residenciales.

AYUDAS PARA EL ALQUILER Y LA EMANCIPACIÓN JUVENIL

En la misma línea, el Plan Vive, que ya ha entregado más de 6.500 viviendas asequibles en alquiler en 14 municipios, continuará sumando inmuebles con el objetivo de llegar a 16.500 en un total de 28 localidades.

Junto con el Plan Alquila, las ayudas al alquiler y a la emancipación juvenil sumarán 36 millones de euros, un 26,8% más que en el presupuesto inicial de 2026. Del total, 29,7 millones se destinarán al arrendamiento y 6,4 millones a facilitar la independencia de los jóvenes, una partida que crecerá un 42,2% respecto al ejercicio anterior.

Por su parte, el programa Mi Primera Vivienda, que permite obtener préstamos de hasta el 100% del precio del inmueble, contará con 35 millones de euros en garantías para quienes buscan adquirir su primera casa y necesitan financiación hipotecaria.

Parte de estos recursos se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda 2026/30, para el que la Comunidad de Madrid ha multiplicado por 5,5 su aportación.