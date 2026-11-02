La Comunidad destinará 7,6 millones a Asuntos Taurinos en 2027, casi la mitad para continuar con las obras de Las Ventas

Archivo - Fachada de la plaza de toros de las Ventas, a 18 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará 7.613.762 euros al programa de Asuntos Taurinos en 2027, según los Presupuestos aprobados el viernes en Consejo de Gobierno y que reservan 3,5 millones de euros a continuar con las obras de restauración y modernización de la Plaza de Toros de Las Ventas.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el viernes el Proyecto de Presupuestos, que ahora tendrán que ser debatidos y sometidos a votación en la Asamblea de Madrid. Está previsto que salgan adelante en un Pleno a mediados de diciembre valiéndose de la mayoría absoluta del PP.

Las cuentas públicas suman 7,6 millones de euros para el Centro de Asuntos Taurinos, el órgano de gestión de la tauromaquia la Comunidad de Madrid que, además, a partir de ahora se integra en la estructura de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior como Dirección General.

Los fondos reservados a tauromaquia son similares a los del año pasado, con 7,2 millones de euros en total, de los que 3,7 millones fueron a parar a las obras de Las Ventas. Ahora para este año se repite esta inversión centrada en la reparación y conservación del coso madrileño.

En Las Ventas será necesario actuar sobre los corrales y las zonas anejas a la plaza, así como trabajos de desbroce, mantenimiento de árboles y arbustos y acondicionamiento de la parcela, según se desprende del Proyecto de Presupuestos.

Entre el resto de actividades previstas por el Centro de Asuntos Taurinos figuran la colaboración en la organización de las corridas extraordinarias de la Beneficencia y la goyesca del 2 de mayo, la celebración de exposiciones y actos culturales vinculados a los toros, así como el seguimiento de la concesión de Las Ventas.

Estas cuentas contemplan también la colaboración y el asesoramiento a los ayuntamientos en materia taurina, así como la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades culturales relacionadas con el mundo de los toros, así como a municipios de hasta 20.000 vecinos que organicen festejos taurinos.

En este sentido, destaca especialmente la subvención a la Fundación Todo de Lidia, que recibe 1,7 millones de euros para, entre otras actividades, impulsar la Fiesta del Toro de la Comunidad de Madrid en municipios de hasta 20.000 habitantes.

También contempla la colaboración con escuelas taurinas y el seguimiento de la gestión de la Escuela de Tauromaquia José Cubero 'Yiyo', centro de formación para jóvenes toreros con sede en la Venta del Batán, en la Casa de Campo de Madrid.