La Comunidad destinará 795 millones a Medio Ambiente e Interior, con 55 millones reservados al plan contra incendios

Archivo - Varios bomberos colaboran en las labores de extinción, a 19 de agosto de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid recibirá un total de 794,8 millones de euros de los Presupuestos Generales de la región para el año 2027, un 1,9% más que el año pasado y con unos 55,6 millones de euros reservados para el Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (Infoma).

El Proyecto de Ley de los Presupuestos, que se aprobará este miércoles en Consejo de Gobierno, aumenta en un 7,8% los fondos reservados a la lucha contra incendios en comparación con las cuentas anteriores. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso busca mejorar el servicio y proporcionar un mayor despliegue territorial de bomberos con la consolidación del modelo de contratación estable de profesionales durante todo el año.

Las cuentas madrileñas propuestas para el año que viene contemplan unos 28,7 millones de euros reservados para la conservación de los montes, que se emplearán en labores de selvicultura, mejora de la cubierta vegetal y de los sistemas agroforestales del Plan Madrid Forestal, así como la restauración de la Sierra Oeste tras el devastador incendio de este verano.

Por otro lado, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) contará con un presupuesto de 465,4 millones de euros para el año que viene, un 13,4% más que las cuentas actualmente en vigor. Con estos fondos, el Gobierno de Ayuso buscará reforzar el parque móvil con vehículos, maquinaria y suministros para emergencias prolongadas, así como más recursos humanos.

REFUERZO DE ESICAM Y AMPLIACIÓN DEL IFISE

Otra de las partidas más destacadas en la Consejería encabezada a partir de ahora por Jorge Rodrigo, que toma las riendas tras la salida de Carlos Novillo a la política nacional, son los 70 millones de euros reservados para la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid (ESICAM).

Con este programa, la Comunidad de Madrid ayuda a ayuntamientos de la región a sufragar los gastos de personal de sus Cuerpos de Policía Local, a adquirir medios materiales para el desempeño de su labor y a formar a nuevos profesionales a través del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).

Este presupuesto se invertirá en medios materiales y personales, terminales de radio con el sistema TETRA y refuerzo en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) ubicado en la sede de ASEM 112 en Pozuelo de Alarcón.

Por su parte, el IFISE ampliará la superficie destinada al uso docente en vista de la ampliación de profesionales, además de modernizar sus instalaciones y reforzar la colaboración con otras instituciones. El objetivo de la Comunidad es consolidarlo como centro de referencia para la formación en seguridad y emergencias.