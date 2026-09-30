La Comunidad destinará ayudas de hasta 10.000 euros a empresas familiares para aplicar la IA a sus negocios

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante el debate de los Presupuestos de 2026 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá más de 16 millones de euros en la Estrategia de Apoyo a la Empresa Familiar 2026-2029, que incluirá ayudas directas de hasta 10.000 euros para impulsar la incorporación de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) a estos negocios.

Según ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en un encuentro con periodistas, la estrategia, que contempla una decena de medidas para "reforzar el futuro de las empresas familiares", tiene como objetivo facilitar la creación, el mantenimiento y el crecimiento de estas compañías y, especialmente, garantizar su continuidad cuando no exista un relevo definido.

La iniciativa se integra en la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, aprobada este mismo año, que amplía hasta el 99% las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para favorecer el traspaso de la titularidad.

La norma contempla, además, actuaciones en formación y empleo, inversión y acceso a financiación, internacionalización, innovación y digitalización.

"Junto a la ley de medidas fiscales de apoyo a la sucesión o donación de las empresas familiares para asegurarnos el relevo generacional, hemos creado toda una estrategia de medidas para las empresas familiares para poderlas ayudar", ha recalcado Albert.

Entre las principales iniciativas de la estrategia figura la nueva Plataforma de Relevo Generacional, concebida para evitar la desaparición de negocios viables y con historia que no cuentan con sucesor.

Esta herramienta conectará a estas empresas con perfiles interesados en asumir su dirección y ofrecerá acompañamiento durante toda la transición, con el fin de que el cambio se produzca de forma "ordenada y con garantías, preservando los puestos de trabajo y la actividad económica".

"También algo muy novedoso de esta estrategia es una plataforma que lo que hace es poner en contacto todo tipo de empresas que están buscando un relevo generacional y no lo encuentran entre sus familiares con profesionales, demandantes de empleo, inversores que saben que quieren invertir pero no saben muy bien en qué", ha explicado la consejera, quien ha añadido que se está creando una plataforma digital para ponerlas en contacto y que no desaparezcan compañías que "están funcionando".

KIT DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Estrategia de Apoyo a la Empresa Familiar incluirá el Kit IA Empresa Familiar Madrileña, que concederá ayudas directas de hasta 10.000 euros para promover la transformación digital y la incorporación de soluciones de Inteligencia Artificial.

Con estas subvenciones, las compañías beneficiarias podrán automatizar tareas administrativas, mejorar la atención al cliente, optimizar procesos internos e incrementar las ventas, con el objetivo de que la tecnología deje de ser una barrera y se convierta en una oportunidad de expansión.

Albert ha indicado que este instrumento ayudará especialmente a las empresas familiares que son pequeñas y medianas compañías y tienen dificultades para incorporar la Inteligencia Artificial a sus negocios.

"Hay un kit de inteligencia artificial valorado entre 5.000 y 10.000 euros para que puedan utilizar las empresas familiares y así facilitarles nuevos mecanismos de venta 'online', para que puedan relacionarse con el cliente. En definitiva, para que sean más eficientes y que, por tanto, puedan crecer y seguir funcionando", ha manifestado.

La Comunidad de Madrid concentra más del 20% de las empresas familiares de toda España, una de cada cinco. Estas sociedades aportan más de la mitad del empleo privado madrileño, con un 58,9%, y casi la mitad del Valor Agregado Bruto (VAB) autonómico, con un 46,2%.

MÁS DE 143 MILLONES PARA AUTÓNOMOS

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha invertido durante esta legislatura más de 143 millones de euros en ayudas a los autónomos. En 2026, el Gobierno regional ha incrementado un 18% los recursos destinados al apoyo de los trabajadores por cuenta propia, hasta los 37 millones de euros, con los que prevé beneficiar a casi 12.000 personas.

"Queremos apoyar a los autónomos, unos autónomos que no dejan de crecer en la Comunidad de Madrid", ha afirmado Albert, quien ha asegurado que el Ejecutivo regional ha decidido respaldarles mediante dos "medidas fundamentales": la conciliación y el impulso a la continuidad de la actividad tras alcanzar la edad de jubilación.

El principal apoyo a estos profesionales es la Tarifa Cero, que cubre el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año de actividad, ampliable a un segundo.

Esta línea beneficia ya a 19.000 autónomos, concentra el 73% de las ayudas de este año y ha incrementado un 40% sus cuantías máximas. A ello se suman las nuevas iniciativas anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el último Debate del Estado de la Región.

La primera consiste en una Tarifa Cero para la jubilación activa por la que el Gobierno regional abonará el 100% de las cotizaciones de los autónomos que, tras alcanzar la edad legal de retiro laboral, permanezcan en activo y compatibilicen esta actividad con su pensión.

"Si su negocio funciona y tienen ganas de seguir, con un año más de cotización gratis en lo que son sus cotizaciones a la Seguridad Social", ha explicado Albert.

La segunda medida será una ayuda de 1.250 euros mensuales durante el primer año para que los trabajadores por cuenta propia puedan contratar a una persona que les sustituya cuando afronten la maternidad o la paternidad, el cuidado de un hijo, un embarazo de riesgo o una incapacidad prolongada.

"Aquellos autónomos que quieran ser padres o madres van a tener una ayuda de 1.250 euros para contratar a alguien que les sustituya", ha señalado Albert.

Además, el Ejecutivo autonómico abonará el 100% de la cuota durante los primeros 60 días de enfermedad. Este respaldo "ha impulsado el trabajo por cuenta propia en la región, que supera los 443.000 afiliados y encadena siete años consecutivos de crecimiento".

Desde 2019, el número de autónomos en Madrid ha aumentado un 11,3%, casi el doble que la media nacional, situada en el 6,4%. Este crecimiento se suma al "liderazgo regional en creación de empleo en 2025, con 108.159 nuevos puestos de trabajo, y al récord histórico de afiliados a la Seguridad Social, con 3,86 millones".