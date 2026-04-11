La Comunidad destinará casi 2 millones para los nuevos quirófanos y área de Cirugía Mayor Ambulatoria del Severo Ochoa

Archivo - Archivo.- Fachada del Hospital Universitario Severo Ochoa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá casi dos millones de euros en la reforma y acondicionamiento de la actual área de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y bloque quirúrgico del Hospital Severo Ochoa de Leganés.

En concreto, la Consejería de Sanidad acaba de licitar el contrato para estas obras por un importe de 1.999.631,53 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 225 días, según la documentación consultada por Europa Press.

Las obras se desarrollarán en cuatro fases, que se extenderán durante este año y el próximo año 2027, con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial y minimizar el impacto organizativo.

De esta forma, se dotará al centro de dos nuevos quirófanos y se redimensionará el actual área de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) para asumir el incremento de actividad quirúrgica, así como la Unidad del Dolor que forma parte de esta zona, adecuando las infraestructuras a las actuales necesidades del hospital y las nuevas tecnologías.

El centro hospitalario, situado en la Avenida de Orellana s/n de Leganés, está en funcionamiento desde el año 1987 y se hace necesario así una reforma del mismo para adecuarlo a la demanda creciente de pacientes, con un área de influencia de más de 190.000 habitantes.

Con un edificio principal que consta de tres modulaciones en forma de cruces y 5 plantas (plantas de 0 a 4), dispone de más de 400 camas y una quincena de quirófanos dotados de los últimos avances tecnológicos.

Los trabajos en el bloque quirúrgico incluirán la integración de dos nuevos quirófanos dentro de los espacios actuales, CMA y Unidad del Dolor, así como la redistribución de los espacios necesarios para mantener la actividad actual del bloque quirúrgico y adaptarlo a las nuevas necesidades.

En cuanto al área de Cirugía Mayor Ambulatoria, las obras previstas contemplan la redistribución de espacios para albergar las nuevas necesidades, que como mínimo constan de 14 puestos de sillones completamente dotados, 14 puestos de cama completamente dotados, 1 cuarto de sucio, 1 control de enfermería, 1 almacén y 2 vestuarios.

En el caso de la Unidad del Dolor, se compone de 3 consultas médicas, 1 sala de técnicas, 1 secretaría y 1 sala de espera pacientes.