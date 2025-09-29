La Comunidad detecta 40 fallos en pulseras telemáticas y exige medios al Gobierno para atender a mujeres afectadas

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 10 d - Fernando Sánchez - Europa Press

Teme que la cifra pueda incrementar en la región

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha detectado hasta ahora 40 fallos en las pulseras telemáticas en la región, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez medios para atender a las mujeres afectadas y ha reclamado que esta situación "no suceda de nuevo".

Así lo han manifestado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y la de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras la reunión extraordinaria del Observatorio de Víctimas de la Violencia de Género convocada por la Administración autonómica.

La convocatoria del Observatorio de Víctimas de la Violencia de Género se produce después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertara en su Memoria de 2024 de absoluciones de acusados por "múltiples fallos" detectados en estos dispositivos telemáticos.

Según los datos que ha ofrecido García Martín, se han detectado seis en las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos, dependientes de la consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local; 31 a través de la Agencia de Seguridad y Emergencia ASEM 112 y otros tres en el 012 Mujer.

La cifra se sitúa ahora en 40 casos, pero el también portavoz del Gobierno regional ha manifestado que temen que estas cifras incrementen, por lo que han reclamado al Ejecutivo central "una rendición de cuentas" sobre unas pulseras que "no funcionan y no respondían a las necesidades de las mujeres".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))