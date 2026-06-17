La Comunidad dice que el Gobierno tiene que "cumplir normas" en el Valle de Cuelgamuros tras la paralización de sondeos

Archivo - Conjunto monumental del Valle de Cuelgamuros, a 22 de noviembre de 2025, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este miércoles que el Gobierno de la nación tiene que "cumplir las normas", también en el Valle de Cuelgamuros, anteriormente conocido como Valle de los Caídos, tras la paralización por parte de la Justicia de los sondeos que se están realizando.

"Lo que ha habido es precisamente una orden del propio Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y la adopción de medidas cautelares del propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid por unas obras", ha explicado el portavoz del Gobierno regional en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo ha señalado así después de que el TSJM haya acordado paralizar de manera cautelar "los trabajos de perforación o sondeos" en el Valle de Cuelgamuros porque "podrían causarse daños en el conjunto monumental". El tribunal estima el recurso de la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica en el que argumentaba que el Valle "goza de la máxima protección".

El consejero ha recordado que se trata de unos sondeos que estaba realizando el Gobierno central, en concreto el Ministerio de Vivienda, y que "carecían de la correspondiente autorización, es decir, de la correspondiente licencia urbanística" y ha subrayado que en el Gobierno no están "exentos" de cumplir con las normas.