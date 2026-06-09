La Comunidad dice no haber recibido avisos de colegios "identificados" con calor y censura "maniobras políticas"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado que no han recibido avisos de colegios "identificados" con altas temperaturas y ha censurado las "maniobras políticas" de la izquierda.

Así lo ha expresado este martes a los medios de comunicación desde el Hospital Niño Jesús al ser preguntada por las críticas y denuncias de familias y sindicatos sobre el calor que se están registrando en las aulas de centros educativos públicos.

La máxima responsable de la educación madrileña ha aseverado que están recibiendo "escritos" que siguen "el mismo modelo y con las mismas palabras", pero sin "identificar absolutamente ningún centro", por lo que "no pueden concretar" un seguimiento de la situación.

"No nos pueden llegar supuestas denuncias que ha fomentado el grupo político Más Madrid a través de nuestros registros de las cinco direcciones territoriales de área, hablándonos de aulas que superan los 30 grados sin identificarme el centro ni el aula ni la etapa educativa", ha subrayado.

En este sentido, la consejera ha recalcado que "los casos concretos hay que identificarlos". Ha añadido que se ha enviado recomendaciones e instrucciones a los directores de los centros, quienes "conocen perfectamente sus aulas".

"A partir de ahí, nos reclaman y nos solicitan, por ejemplo, la instalación de toldos en aquellas aulas donde entra el sol de lleno desde primera hora de la mañana. Desde que existe esa reclamación nosotros lo ponemos a disposición de todos los centros", ha defendido.

DEFIENDE LA INVERSIÓN DE LA COMUNIDAD

En esta línea, Zarzalejo ha recordado que los directores pueden "adaptar sus horarios y cualquier actividad, ya sea dentro del horario lectivo o fuera, para que se celebre y se desarrolle las mejores condiciones para los niños".

"La protección de los niños es una responsabilidad de todos, desde la Consejería hasta los directores de los centros, que son los que pueden adaptar las cosas. Y desde luego nosotros poniendo inversión. Cuando nos llega un caso concreto, pero verdaderamente identificado y que no sea una maniobra política generalista y alarmista, ponemos remedio", ha insistido.

Al hilo, la consejera de Educación ha defendido el plan de climatización que han puesto en marcha desde el año 2024, con el que han invertido más de 44 millones de euros y se destinarán otros 21 millones de cara al 2027.

"En total 450 centros han tenido diferentes mejoras en climatización y seguiremos con 111 centros más de aquí al 2027. Estamos haciendo la mejora de las cubiertas, el aislamiento de las aulas e instalación de unidades enfriadoras en aquellos centros que tienen suelo radiante. Nuestro plan de climatización va a llegar a los 66 millones. Los datos son estos y luego todo lo que quiera salir de estos datos con determinados discursos que desde luego yo no comparto, pues no lo puedo asumir", ha indicado.

Asimismo, la máxima responsable de la educación madrileña ha cargado contra la exministra Pilar Alegría, quien se comprometió a entregar 200 millones de euros a las comunidades autónomas para hacer actuaciones de climatización.

"Si nos hubiera llegado, pues podríamos haber hecho mucho más. En la Comunidad de Madrid se están invirtiendo 66 millones y el grandioso anuncio que nos hicieron la semana pasada desde el Gobierno es que iba a invertir poco más de 300 millones en toda España", ha censurado.