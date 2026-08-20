Comunidad dice que "no se puede asegurar" el derecho al aborto en algunos hospitales públicos y por eso deriva a privada

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha señalado que "no se puede asegurar" el derecho al aborto en algunos hospitales públicos madrileños y ha justificado el recurso a la contratación de clínicas privadas para la realización de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) ante la "imposibilidad" del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de asumir la totalidad de los procedimientos incluidos en la cartera de servicios.

El Gobierno regional ha publicado en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid un acuerdo marco para la contratación de servicios sanitarios para la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Hospital Universitario El Escorial, consultado por Europa Press, en el que justifica por estas razonas, en parte, la contratación de servicios externos.

En el documento, adelantado por el diario 'El País', se señala que en algunos hospitales públicos de la región "no se puede asegurar" la realización de abortos, entre otros motivos, "por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario".

"Por ello, es necesario recurrir a la contratación de centros acreditados externos para garantizar el acceso efectivo a la IVE a todas las mujeres con derecho a la atención sanitaria pública en la Comunidad de Madrid, en concordancia con los principios de equidad y garantía de derechos establecidos por la legislación vigente", se apunta.

De este modo, según recoge en el documento, "ante la imposibilidad actual de asumir estos procedimientos en su totalidad" desde el Sermas "se plantea la necesidad de contratar la prestación de este servicio público con entidades privadas que ya cuentan con experiencia en la realización de la IVE, con el objetivo de cubrir las necesidades de las pacientes del Servicio Madrileño de Salud".

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado a Europa Press que en cualquier hospital público de la región "puede darse esta prestación" y que el Sermas "garantiza la prestación" e igualmente "la absoluta libertad y derecho de que el médico pueda objetar".

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes al año 2024, en la Comunidad de Madrid se realizaron 18.149 abortos voluntarios, casi la práctica totalidad de ellos, el 99,53%, en centros privados.

El informe recoge que la práctica totalidad de los abortos voluntarios en la región se realizó en centros privados, con un total de 18.063, el 99,53%. Del total de centros privados, 6.432 fueron en un centro hospitalario y otros 11.631 en extrahospitalarios.

Por contra, únicamente 86 se realizó en centros públicos, el 0,47% del total. De ellos, 85 fueron en hospitales y uno en un centro hospitalario.

MÓNICA GARCÍA PIDE GARANTIZAR EL ABORTO EN LOS HOSPITALES

Tras conocerse esta información, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado al Ejecutivo autonómico de estar "imcumpliendo la ley a sabiendas" al negar a las mujeres la libertad de elección para abortar en la pública.

En un apunte en su cuenta oficial de la red social 'X', la también líder de Más Madrid ha reclamado al Gobierno regional la elaboración del registro de objetores de conciencia y que se garantice la prestación del aborto "en todos sus hospitales públicos".