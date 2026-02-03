La Comunidad dice que "no pueden llegar todos los metros" de la L9 a Rivas y apuesta por "rentabilizar el transporte"

Imagen de archivo del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha defendido el proyecto de la construcción de la nueva estación de la Línea 9 de Metro para dar servicio a los futuros desarrollos urbanísticos de Madrid, si bien ha reconocido que "no pueden llegar todos los metros" a Rivas-Vaciamadrid o Arganda, dejando la puerta abierta a posibles trasbordos.

"Los ciudadanos de Rivas van a tener el mismo servicio de transporte que están teniendo ahora mismo con la Línea 9. La única diferencia es que van a vivir muchísimos más madrileños en los nuevos desarrollos urbanísticos que habitantes tiene el municipio de Rivas", ha manifestado Rodrigo en declaraciones a la prensa durante una visita a las obras de intercambiador de Conde de Casal.

El consejero ha incidido en que "no pueden llegar todos los coches, todos los metros, hasta Arganda o Rivas", sino que las líneas deben circular "hasta donde sea necesario", señalando en este punto que "se trata de rentabilizar el transporte público". Pese a todo, asegura que los ripenses "no van a notar ninguna diferencia".

Así las cosas, Rodrigo ha salido al paso de las críticas de la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, por el proyecto de estas obras --la tercera vez que la Comunidad lo licita-- y ha aseverado que se trata de un plan mejorará las condiciones del servicio público de la ciudad que la primera edil "no quiere verlo por un tema político".

"Los ciudadanos de Rivas tienen que estar seguros y tranquilos de que la acción de la Línea 9 con la nueva estación de los nuevos desarrollos urbanísticos no va a afectar en absoluto a la utilización del transporte público que hacen estos ciudadanos", ha remachado.

La Comunidad de Madrid volvió a licitar a finales de enero el contrato para la construcción de una nueva estación en la Línea 9 (Paco de Lucía-Arganda del Rey) que dará servicio a los futuros desarrollos urbanísticos de Los Ahijones y Los Berrocales, dentro del término municipal de Madrid capital.

Se trata del tercer intento por parte del Gobierno regional, tras haber quedado desierto el contrato en dos ocasiones anteriores. En esta ocasión, el Ejecutivo dobla el presupuesto base de licitación con el objetivo de hacer más atractiva la oferta.

Esta infraestructura que se estima esté operativa en 2029 se situará entre Puerta de Arganda y Rivas Urbanizaciones y permitirá atender las necesidades de movilidad derivadas de la construcción de más de 41.000 viviendas en el sureste de la capital.

Busca dar así respuesta así a las demandas de transporte de más de 300.000 personas que acogerán los seis desarrollos del sureste de Madrid: Los Cerros, El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales, Ensanche de Vallecas y Valdecarros.