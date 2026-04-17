Comunidad dice que oficina que expide certificados de tarjeta de transporte funciona sin problemas y no habrá refuerzos

1078806.1.260.149.20260417120023 Archivo - Oficinas de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Nuevos Ministerios - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha defendido este viernes que la oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) encargada de la expedición de los certificados de la tarjeta de transporte en la región funciona "sin ningún tipo de problemas" y ha vuelto a descartar refuerzos en la misma para una regularización "masiva" de migrantes que ha impulsado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios en la sede del CRTM, el consejero madrileño ha vuelto a recalcar que la Comunidad de Madrid no le pagará al Gobierno central esta regularización. "Si él quiere trabajar por esa regulación, pues que pongan los medios necesarios. Yo podría ponerlos, pero que me los paguen, hablando en plata. Lo que no puede ser es que los madrileños paguemos todas las ideas que tiene el señor Pedro Sánchez", ha defendido Rodrigo.

En cualquier caso, el consejero ha subrayado que "no está habiendo una cola enorme" en la citada oficina del CRTM ubicada en Ríos Rosas, la única en la que se expide este certificado, un documento válido para justificar la residencia en el proceso de regularización de migrantes iniciado por el Gobierno central.

En este sentido, ha recordado que en ella se trabaja con cita previa y no hay "ningún problema" en su funcionamiento. "Como responsables del transporte público y en este caso responsable del Consorcio General de Transporte, venimos haciendo lo que hemos hecho siempre en este caso y las oficinas están abiertas, seguimos trabajando", ha recalcado.

En este marco, ha insistido en que no se va a incrementar "el número de trabajadores, de personal público que se dedica a dar estos certificados y atender al público" porque el que está haciendo una regulación "masiva" es el Gobierno.