La Comunidad distinguirá a José Sacristán, Tamariz, Jaime Urrutia y a los hermanos Caballero con sus Premios de Cultura

Gala de los Premios Cultura de la Comunidad de Madrid 2025 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar este miércoles la concesión de los XXIV Premios de Cultura, que reconocerán, entre otros, al actor José Sacristán, al cantante Jaime Urrutia, a la bailarina África Guzmán, a los hermanos Alberto y Laura Caballero y al mago Juan Tamariz, este último a título póstumo.

Los premios, de carácter honorífico y concedidos a propuesta de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, distinguen este año a 16 personalidades, creadores, instituciones y entidades por su contribución a la vida artística y cultural de la región.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en los Teatros del Canal y contará con la presencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, según avanzan a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

En concreto, el actor José Sacristán será reconocido en la categoría de Teatro por una trayectoria marcada por su amplitud, continuidad y rigor interpretativo desde que comenzó su carrera en el Teatro Infanta Isabel en 1960.

Entre sus trabajos más recientes destaca 'El hijo de la cómica', espectáculo que adapta, dirige e interpreta a partir de 'El tiempo amarillo', las memorias de Fernando Fernán Gómez. La obra constituye un homenaje escénico a quien fuera su amigo y maestro y refleja la capacidad de Sacristán para preservar y transmitir la memoria del teatro y el cine españoles.

Por su parte, la bailarina, coreógrafa y maestra África Guzmán recibirá el Premio de Cultura en la categoría de Danza. Fue primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de España y formó parte del Nederlands Dans Theater.

Actualmente compagina la dirección del Ballet Estable del Teatro Colón de Buenos Aires con la Escuela de Ballet África Guzmán y su propia compañía, África Guzmán Dance Project, además de dedicarse a la formación de nuevos talentos.

En cuanto a música, los premios distinguirán dos trayectorias. Por un lado, en Música Popular, el galardón recaerá en Jaime Urrutia, referente del pop-rock español. Tras su etapa al frente de Gabinete Caligari, emprendió una carrera en solitario en la que ha mantenido un estilo propio como cantante y compositor. 'Camino Soria' se encuentra entre los temas más representativos de su repertorio.

Por otro lado, Luis Cobos recibirá el galardón de Música Clásica por su carrera como compositor y director, durante la que ha trabajado con destacadas formaciones sinfónicas y figuras del sector y ha superado los 15 millones de copias vendidas. A su actividad musical se suma su defensa de los derechos de los intérpretes como presidente de la Sociedad de Artistas de España AIE.

TAMARIZ, SU MAGIA Y EL OBJETIVO DE JORDI SOCÍAS

El Ejecutivo autonómico concederá también a título póstumo un Premio Especial de Magia a Juan Tamariz, fallecido el pasado mes de agosto. El ilusionista madrileño alcanzó un amplio reconocimiento internacional y se convirtió en una figura destacada de la cartomagia y la magia de cerca. Tras su formación cinematográfica, fundó junto a otros compañeros la Escuela Mágica de Madrid.

En Fotografía será distinguido Jordi Socías, por una obra que combina el testimonio de acontecimientos recientes con retratos de figuras de la cultura. Fundador de la Agencia Cover, desarrolló buena parte de su carrera en Madrid como fotógrafo y editor gráfico y colaboró con cabeceras como 'El País Semanal', 'Cinemanía', 'Madrid me mata' y 'El Gran Musical'.

Los hermanos Alberto y Laura Caballero también serán distinguidos con los Premios Cultura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales. Guionistas, creadores y productores especializados en comedia, son responsables de series como 'Aquí no hay quien viva', 'Machos Alfa' y 'Muertos S.L.', algunas de las producciones televisivas españolas de mayor popularidad.

En Literatura, el premio será para José Carlos Gracia, autor del libro 'España y su herencia invisible', una obra dedicada a divulgar la historia de España y las humanidades. Gracia es también creador del pódcast de divulgación histórica 'Memorias de un Tambor', que dirige desde 2013.

Las Artes Plásticas estarán representadas por el Salón de Otoño. La muestra, organizada por la Asociación Española de Pintores y Escultores desde su creación en Madrid en 1920, ha mantenido durante más de un siglo su vocación de reunir a artistas de distintas procedencias, generaciones y sensibilidades.

OFICIOS ARTESANOS Y CULTURA POPULAR

El Premio de Moda recaerá en esta ocasión en Félix Ramiro, fundador en 1988 de una firma de moda masculina que combina diseño contemporáneo y confección artesanal. La Comunidad pone también el foco en su aproximación a la dramaturgia y el patrimonio, plasmada en el homenaje a Jacinto Benavente realizado a través de 'La malquerida'.

En Tauromaquia, la distinción será compartida por las sastrerías Fermín, Justo Algaba y Santos. Estos tres talleres madrileños conservan los procesos tradicionales de elaboración de los trajes de luces, desde el patronaje y el corte hasta el bordado y el montaje manual.

La continuidad de los oficios artesanos está igualmente presente en el premio de Patrimonio Histórico, destinado a Guitarras Manuel Rodríguez, firma con más de 115 años de historia dedicada a una tradición transmitida entre generaciones.

De su lado, el fundador y actual presidente de honor de la Real Academia de Gastronomía de España, Rafael Ansón, será reconocido con el Premio de Gastronomía de la Comunidad de Madrid por su labor de promoción internacional de la cocina española y su participación en diferentes iniciativas académicas y culturales.

En Mecenazgo, el Gobierno regional distinguirá al empresario y filántropo mexicano de ascendencia española Valentín Díez Morodo, presidente e impulsor de la Fundación Casa de México en España.

Por su parte, MADPAC será reconocida en Artes Circenses. La asociación, fundada en 2015, agrupa a profesionales y entidades del circo madrileño y trabaja en la formación, la creación, la producción y la generación de nuevos espacios de exhibición.

Finalmente, el Premio de Artes Populares distinguirá a las Representaciones Litúrgicas Populares de la Comunidad de Madrid, protagonizadas por vecinos y colectivos locales.

Entre ellas se encuentran los belenes vivientes de Buitrago del Lozoya y Colmenar de Oreja; las pasiones vivientes de Chinchón, Daganzo de Arriba, Morata de Tajuña, Valdilecha y Villarejo de Salvanés, y la representación de la aparición del Santísimo Cristo de Griñón.