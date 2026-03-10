La Comunidad duplicará hasta 500.000 euros las ayudas al desarrollo de videojuegos y patrocinará el Madrid Games Show - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid duplicará en 2026 la dotación de la línea de ayudas destinada al desarrollo de videojuegos, que pasará de 250.000 a 500.000 euros, y patrocinará el Madrid Games Show 2026, el principal evento del sector en España, con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de negocio y reforzar la proyección internacional del ecosistema madrileño.

Así lo ha anunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante su visita a las instalaciones en la capital del estudio internacional de videojuegos Electronic Arts (EA).

Según ha explicado el consejero, ambas iniciativas forman parte del Plan Estratégico de la Industria Audiovisual 2026-2029 del Gobierno regional, con el que se pretende atraer inversiones y consolidar a la región como un hub para la implantación de empresas del sector.

"Continuamos así dando cumplimiento al Plan Estratégico de la Industria Audiovisual 2026/29. La apuesta del Gobierno regional por este sector es firme, y con estas iniciativas buscamos atraer inversión y consolidar a la región como un hub en el que puedan asentarse nuevas empresas", ha señalado.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha indicado que el objetivo es ampliar el número de beneficiarios de las ayudas y reforzar las subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos de videojuegos. En este sentido, ha destacado que la industria del videojuego factura actualmente más de 1.200 millones de euros en la Comunidad de Madrid y genera alrededor de 6.000 empleos directos.

La sede madrileña de Electronic Arts cuenta con más de 600 profesionales que trabajan en áreas como desarrollo de videojuegos, localización, certificación, ingeniería, diseño gráfico y sonido. Además, desde estas instalaciones se gestionan más de 150 versiones localizadas de videojuegos al año, destinadas a distintos mercados internacionales.