La Comunidad engalana las fachadas de sus sedes institucionales con lonas conmemorativas por la visita del Papa

El Gobierno regional ha colocado en una docena de edificios lonas conmemorativas con la imagen del Santo Padre y el lema Madrid, comunidad - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha engalanado las fachadas de todas sus sedes institucionales con lonas conmemorativas con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, que tendrá lugar del 6 al 9 de junio.

En concreto, se han instalado lonas en una docena de edificios oficiales, entre ellos las sedes de las nueve consejerías del Gobierno regional, con el fin de dar la bienvenida al Santo Padre, ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Las lonas llevan la imagen del Papa y el lema de la organización 'Alzad la mirada, el mensaje Madrid, comunidad', inspirado en "el carácter integrador, solidario y de acogida de los madrileños" y el papel de los niños, jóvenes y las familias.

Por su parte, Metro de Madrid ha puesto el mismo mensaje por las pantallas de toda la red del suburbano, al mismo tiempo que ya está en circulación por la Línea 4 un tren vinilado por el mismo motivo.

Los intercambiadores de transporte y los autobuses interurbanos también lucen vinilos para la ocasión con el fin de llevar la celebración a los distintos municipios de la región. Esta decoración especial permanecerá hasta el 12 de junio, fecha en la que concluirá el viaje Apostólico de Su Santidad a España.

Además, la Real Casa de Correos, que albergará el Centro Internacional de Prensa durante su estancia en el país, lucirá composiciones florales de peonías blancas y amarillas --los colores de la bandera del Estado de la Ciudad del Vaticano-- en varias de sus ventanas y en la escalinata principal de acceso al edificio.

Por otro lado, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid se iluminará con estos mismos tonos durante las cuatro jornadas en las que el Pontífice estará en la capital.