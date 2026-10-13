La Comunidad ensalza la visita de los Reyes a Ceuta y señala que la ciudad sigue "abandonada" por el Gobierno

Varios migrantes esperan a ser trasladados en la explanada del Guano, a 6 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha ensalzado este martes la visita de los Reyes a Ceuta y ha señalado que la ciudad autónoma sigue "abandonada" por el Gobierno de la nación.

Así lo ha afirmado desde la plaza de Colón, acompañado de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, el mismo día en que Sus Majestades realizan la primera visita a esta ciudad autónoma desde la llegada al trono de Felipe VI para mostrar su respaldo a los ceutíes dos meses y medio después de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes desde Marruecos.

"El presidente del Gobierno abandona a Ceuta desde el minuto número uno. Mientras que Ceuta era invadida, teníamos al presidente Sánchez en chancletas en el Palacio de la Mareta. Y más de dos meses después, Ceuta sigue abandonada", ha lamentado el también portavoz del Gobierno regional.

Es por ello que celebra que los Reyes puedan estar con los vecinos de la ciudad autónoma porque "Ceuta es España" y "se merece" esa visita, además de apuntar que "ojalá (Pedro) Sánchez hubiera hecho algo" para tratar de paliar la situación y que esa situación no se hubiera producido.