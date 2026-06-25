La Comunidad envía 40 especialistas de su Equipo de Emergencia a Venezuela para trabajar en el rescate tras el terremoto

La Comunidad de Madrid ha activado este jueves el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM) y ha movilizado a 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos regional para colaborar en las labores de rescate tras el terremoto registrado este miércoles. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activado este jueves el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM) y ha movilizado a 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos regional para colaborar en las labores de rescate tras el terremoto registrado este miércoles en Venezuela.

A través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), el Ejecutivo autonómico desplegará este grupo de élite especializado en rescate en estructuras colapsadas, cuatro unidades caninas para la localización de víctimas y sanitarios del Servicio de Urgencia Médica autonómico (Summa 112).

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha informado que el contingente ya se ha equipado con los materiales de intervención necesarios y acaba de salir desde el Parque Central de Bomberos de la Comunidad de Madrid en Las Rozas camino a la base aérea de Torrejón de Ardoz desde donde partirá esta misma tarde hacia la zona afectada por los seísmos en Venezuela.

En concreto, el ERICAM está especializado en el rescate en caso de grandes seísmos y está capacitado para realizar la valoración estructural de los edificios afectados y refuerzo de los elementos inestables, la apertura de huecos para acceso a las víctimas, así como el tratamiento sanitario de las víctimas antes de su traslado a centros hospitalarios.

En el 2011 recibió la calificación como equipo USAR (Urban Search and Rescue) concedida por la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU. Además, ha participado en numerosas intervenciones internacionales desde su nacimiento hace casi 20 años, especialmente en situaciones de emergencia de gran magnitud.

En 2010 formó parte de los dispositivos desplegados tras el terremoto de Haití, una de las catástrofes humanitarias más graves de los últimos años. Un año después, en 2011, intervino en el terremoto de Lorca, donde los equipos de rescate trabajaron en la búsqueda de víctimas entre edificios colapsados y zonas especialmente afectadas por el seísmo.

También, en 2016 el equipo madrileño se desplazó a Ecuador tras el terremoto donde colaboró en las labores de localización y rescate en las áreas más dañadas por el movimiento sísmico.

Ya en 2017, el ERICAM participó en los grandes incendios forestales registrados en Portugal, donde desplegó medios humanos y técnicos en dos ocasiones consecutivas durante el verano para apoyar las labores de extinción y asistencia en las zonas afectadas.