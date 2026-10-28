La Comunidad envía 8 dotaciones de Bomberos y recursos del Summa 112 al accidente ferrovial de Urda

Archivo - Personal de Bomberos de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado del envío de ocho dotaciones del Cuerpo de Bomberos regional y otros tantos recursos del Summa 112 hacia la provincia de Toledo tras el accidente ferroviario de esta mañana en la localidad de Urda.

Además, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha habilitado un puesto de atención psicosocial a víctimas y familiares en la estación de Atocha, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda, ocurrido poco antes de las 9 horas de este miércoles, apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.