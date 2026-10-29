La Comunidad envía 8 dotaciones de Bomberos y recursos del Summa 112 al accidente ferrovial de Urda

Lugar de la colisión entre el AVE de Renfe y el Iryo a 29 de octubre de 2026, en Urda (Toledo). - JUAN CARLOS LUCAS / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantendrá durante la noche a tres dotaciones del Cuerpo regional de Bomberos y dos vehículos de mando para ayudar en la elevación y retirada del amasijo de los dos trenes que han colisionado esta mañana en Urda, según ha confirmado 112 Comunidad de Madrid.

En la mañana de este miércoles, la región informó del envío de ocho dotaciones y otros tantos recursos del Summa 112 hacia la provincia de Toledo tras el accidente ferroviario.

Además, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha habilitado un puesto de atención psicosocial a víctimas y familiares en la estación de Atocha, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda, ocurrido poco antes de las 9 horas de este miércoles, apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.