La Comunidad envía un helicóptero de Bomberos a Zaragoza para colaborar en la extinción del incendio de Leciñena

Imagen del incendio declarado en Leciñena. - GOBIERNO DE ARAGÓN

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha enviado un helicóptero bombardero del Cuerpo regional de Bomberos a la provincia de Zaragoza para colaborar con las labores de extinción de incendio forestal declarado en Leciñena, según ha informado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En una publicación en sus redes sociales, Ayuso ha señalado que esta decisión se ha tomado atendiendo a la petición del Gobierno de Aragón. El incendio de Leciñena fue declarado el martes por la tarde y el CECOPI ha declarado la situación operativa 2 con nivel uno.

El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que el Gobierno regional está movilizando "todos los medios disponibles" no solo a nivel autonómico, sino también estatal y "de las comunidades autónomas que están ayudando".

De los cuatro sectores en los que se divide el incendio de Leciñena, los sectores 2 y 3 registran una notable mejoría, lo que ha permitido reducir el perímetro de trabajo del operativo. El sector 4 es el que concentra mayor complicación por su cercanía a la carretera A-129, que permanece cortada, y por su potencial propagación.

Por otro lado, Ayuso ha informado de que el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid también colaboró en la víspera con dos dotaciones terrestres y un mando en los trabajos de control de un incendio forestal declarado en la localidad de Borox, en Toledo.

Este incendio ya se ha dado por controlado y se ha rebajado al nivel 0, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. El incendio llegó a escalar a situación operativa 2 y obligó a confinar la urbanización de Nuevo Borox.