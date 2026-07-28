La Comunidad espera que la licencia de obras de Velintonia se apruebe esta semana y los trabajos comiencen en septiembre

Archivo - El consejero Mariano de Paco ha accedido este lunes al interior de Velintonia - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha avanzado que el Gobierno regional espera tener aprobada esta misma semana la licencia de obras para rehabilitar Velintonia, la antigua casa del poeta y premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, con la previsión de que los trabajos comiencen tras la vuelta del verano, en el mes de septiembre.

Así lo ha señalado este martes durante un encuentro con periodistas, en el que ha defendido que "se cumplen los plazos" establecidos por el Ejecutivo autonómico para recuperar el inmueble y convertirlo en la futura Casa de la Poesía.

De este modo, se prevé cumplir con la hoja de ruta marcada por el consejero para poner a disposición de los madrileños este nuevo espacio cultural en homenaje a los hombres y mujeres de la Generación del 27 y pieza central de la conmemoración del centenario de este movimiento, así como del 50º aniversario de la concesión del Nobel a Vicente Aleixandre, en el año 1977.

El que fue hogar de Aleixandre en la capital también fue refugio poético de personalidades como Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Miguel Hernández, entre otros.

Tal ha sido su relevancia en el desarrollo y difusión de la poesía contemporánea española que la Comunidad de Madrid declaró recientemente Velintonia como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial. Previamente, la casa ya estaba protegida como Bien de Interés Patrimonial (BIP).

LA FUTURA 'CASA DE LA POESÍA', PREVISTA PARA 2027

Así, la futura 'Casa de la Poesía', junto a otros espacios como la Casa de Lope de Vega o la Casa Natal de Cervantes, buscará recuperar el carácter literario y de encuentro que definió el hogar de Aleixandre y convertir el espacio en un centro de referencia para la creación poética contemporánea y el impulso de nuevos autores.

Para ello, contará con una programación orientada a apoyar a jóvenes poetas y difundir el legado de la Generación del 27 mediante actividades como charlas, congresos y exposiciones, además de fomentar la creación literaria en el Madrid del siglo XXI.

A falta de adjudicar los trabajos para devolver a Velintonia su esplendor, el consejero ya avanzó algunas de las líneas que dan pistas de lo que se podrá ver en este espacio, con la rehabilitación de las dos partes del inmueble; por un lado el número 3, que será la casa museo dedicada a la vida y obra del poeta; y por otro el número 5, donde se habilitará el archivo de Vicente Aleixandre, un auditorio, despachos y una sala expositiva.

Abrir de nuevo las puertas de Velintonia como la Casa de la Poesía es, según trasladó el propio consejero a Europa Press, todo un "sueño". En concreto, imaginaba la Casa de la Poesía como un lugar en el que prime "el concepto de la puerta abierta", donde todo el que quiera podrá ir a leer un libro debajo del cedro olivanés donde se sentaba Vicente Aleixandre y descubrir la historia de la literatura desde el Siglo de Oro hasta la Generación del 27 y la Edad de Plata.

El homenaje de la Comunidad de Madrid a la Generación del 27 en la conmemoración de su centenario sumará más de 40 actividades de 10 disciplinas diferentes en colaboración con otras comunidades autónomas y en el que el profesor y escritor Andrés Amorós tendrá "una importancia muy representativa".

UN REFUGIO POÉTICO PARA LA GENERACIÓN DEL 27 EN MADRID

Vicente Aleixandre (Sevilla, 1898 - Madrid, 1984) se instaló en la vivienda unifamiliar situada en el número 3 de la calle que hoy lleva su nombre, en 1927, recién construida. En ella celebraba reuniones y tertulias donde se reunían poetas, escritores, artistas e intelectuales del siglo XX, convirtiéndola en un punto de encuentro que alcanzó su mayor notoriedad cuando recibió el premio Nobel de Literatura en 1977.

Tras abandonarla durante la Guerra Civil, Aleixandre regresó en 1940 y cambió la distribución, de manera que actualmente está dividida en dos viviendas con acceso independiente. Tras su muerte, Velintonia quedó deshabitada hasta su adquisición por parte del Ejecutivo autonómico.

Figura clave de la poesía del siglo XX, Aleixandre fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1933 por 'La destrucción o el amor' y nombrado académico de la Real Academia Española en 1949. En 1977 recibió el Nobel de Literatura.

El poeta entabló amistad con destacados miembros de la Generación del 27. El constante paso de estos autores por las estancias de Velintonia transformó la casa en escenario de encuentros, conversaciones y tertulias poéticas que marcaron una época en la Edad de Plata de la cultura española.