La Comunidad espera que Martín deje de actuar como "delegado del sanchismo" ahora que "no ha entrado en listas del PSOE"

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, atiende a los medios de comunicación, en la sede de la Delegación del Gobierno de Madrid, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). El juez del caso ‘Begoña Gómez’ ha acordado admitir a trámit - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha trasladado su confianza en que ahora que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "no ha entrado en las listas del PSOE por Madrid" deje de actuar como "delegado del sanchismo" y asuma sus competencias "muy claras".

"Quizás ahora que el delegado del Gobierno no ha entrado las listas del PSOE por Madrid, pues a lo mejor empieza a pensar que no es el delegado del sanchismo en nuestra región y que es un delegado del Gobierno con competencias muy claras y con competencias muy directas", ha manifestado García Martín en declaraciones a la prensa.

El también portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha manifestado en estos términos para instar al delegado del Gobierno a dar "cuanto antes" la instrucción para levantar la "acampada ilegal" en la Puerta del Sol, por la que además la presidenta ha anunciado que se cerrará la estación de Metro para labores de limpieza.

García Martín ha subrayado que estos trabajos de limpieza son "consecuencia de los orines y de la basura que se ha arrojado sobre las vías de ventilación de Metro de Madrid". Para poder llevarlas a cabo y acceder a los conductos, así como el acceso de la maquinaria necesaria en Sol, sería necesario en algunos casos levantar algunas de las tiendas de campaña de la plaza.

"Le hemos pedido que se tiene que poder acceder en vehículos para poder hacer esas labores de limpieza necesarias para garantizar también la salud de todos los trabajadores de Metro de Madrid y de todos los usuarios", ha abundado el consejero, que insta al delegado a "por una vez" ejercer sus funciones y permitir estos trabajos.

Así, ha animado a Martín a actuar para demostrar que no está "en rebeldía" y que no es "cómplice de que no se puedan ejercer labores de limpieza fundamentales para garantizar un servicio público esencial". "Si es lo que tenemos, desde luego que lo que pido ya es su dimisión", ha remachado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes que el Gobierno regional ha ordenado el cierre de la estación de Sol de Metro de Madrid para realizar "trabajos de limpieza urgentes y de seguridad" y para garantizar la seguridad por la acampada a favor de la vivienda en la Puerta del Sol.

"Lo han solicitado desde prevención de riesgos laborales y los sindicatos. Ahora mismo hay condiciones de insalubridad dentro", ha afirmado la dirigente madrileña, quien ha puesto el foco en la necesidad de cerrar la estación durante este viernes para garantizar la prevención de riesgos laborales.

Este mismo jueves desde el Gobierno madrileño ya avisaron de la "acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación" por las personas acampadas en el exterior.