La Comunidad espera que se resuelva "cuanto antes" el caso contra Ignacio González y recuerda que está personada

1124951.1.260.149.20261013122953 Archivo - Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, espera que se resuelva "cuanto antes" el caso contra el expresidente madrileño Ignacio González y ha recordado este martes que el Gobierno madrileño está personado en la causa.

Lo ha señalado así en declaraciones a los periodistas desde la plaza de Colón, el mismo día en que la Audiencia Nacional (AN) arranca el juicio contra González, junto a otras cuatro personas, por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público.

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha negado las acusaciones de un presunto delito de cohecho en la pieza del 'caso Lezo' en la que se le juzga por presuntas irregularidades.

"Está personada la propia Comunidad de Madrid, por tanto lo que esperamos que cuanto antes se pueda resolver", ha valorado al respecto García Martín.

Después de que el PSOE de Madrid haya criticado a través de redes sociales la falta de "prisa" por juzgar casos como este, el consejero ha subrayado que el "gran culpable" de esto es precisamente el Gobierno de la nación por "no haber dotado de medios a la Justicia durante todos estos años".

"Es el PSOE que ha querido socavar al Poder Judicial, que le ha hurtado de todos los medios que eran necesarios. Solamente aquí en Madrid, la propia memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hablaba de que hacían falta más de 150 jueces ya de forma inmediata y en los próximos cinco años más de 350 jueces", ha lamentado.

Sin embargo, el consejero ha criticado que el Gobierno no haya centrado su acción en este sino en "tratar de meter las manos" en el Poder Judicial porque estaba investigando al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Y como no querían que investigara la corrupción de Estado, la corrupción económica, la corrupción institucional que nos ha traído el PSOE, por eso han montado incluso unas cloacas para tratar de amedrentar o incluso de tratar de llevarse por delante a una juez que simplemente lo que estaba haciendo era hacer su trabajo", ha reprochado.