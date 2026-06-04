La Comunidad estima que superará en 2026 las 5.000 hectáreas cubiertas en prevención de incendios, 200 más que en 2025

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior, Carlos Novillo Piris, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está desplegando trabajos de prevención de incendios forestales y augura que este 2026 superará las 5.000 hectáreas intervenidas con estos trabajos, 200 más que el año pasado.

Así lo ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en el Pleno de la Asamblea en una pregunta del diputado del PSOE José Luis García sobre los trabajos ante los fuegos en verano.

Ha destacado que aún están trabajando en caminos, repasando cortafuegos con maquinaria pesada y en el ámbito de las carreteras interviniendo en 2.800 kilómetros. Además, ha destacado que trabajan con el pastoreo preventivo mientras que colaboran con los ayuntamientos para que exijan también a los particulares que realicen esas labores.

"Como sabe, vamos a llegar este año 2026 posiblemente por encima de las 5.000 hectáreas, el año pasado 4.800, si usted ve las estadísticas, la escalada de trabajos de prevención ha ido aumentando en los últimos seis años y vamos a seguir trabajando en esa línea", ha subrayado.

También ha hecho alusión a la huelga de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid tras un año de conflicto con la empresa pública Tragsa. "Hemos aportado una serie de mejoras en el encargo que esperemos que ya se hagan una vez que se haya ido María Jesús Montero que lo tenía bloqueado por si hagan realidad y les puedan hacer esa mejora salarial", ha expuesto Novillo, quien ha añadido que también se les va a contratar durante todo el año para que en la época de peligro bajo haya más personal haciendo labores de prevención.

Asimismo, se ha referido a quienes reclaman que reconozca la categoría de bombero forestal al personal fijo de la Comunidad destinado al servicio de vigilancia y extinción de incendios forestales.

Ha afirmado que siempre van a "negociar" pero ha instado al PSOE a preguntar a los sindicatos por qué no se negaron a firmar el convenio de personal laboral en noviembre de 2024 que regula las condiciones de este colectivo y donde se estableció la contratación de seis meses y las categorías profesionales.

"Seguimos abriendo la mano para que esto sea así, que se suspenda la huelga y nos sentaremos a trabajar como lo hemos hecho durante estos años y escuchar las reivindicaciones de este personal. (...) Nosotros sí que negociamos con los empleados públicos ustedes lo que hacen es intentar sobornarlos y extorsionarlos, como estamos viendo en las noticias", ha recalcado.

En cambio, el socialista ha puesto en cuestión que se llegue a las hectáreas de prevención que augura el Ejecutivo regional por la huelga de profesionales de Tragsa y también porque el Gobierno regional "ha sido incapaz de resolver la situación" del personal fijo destinado a vigilancia y extinción de incendios forestales.