La Comunidad estrena cinco nuevas Rutas Verdes para descubrir la región a través del transporte público

Ruta Verde 'Soto del Real-Manzanares El Real' - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha incorporado cinco nuevos itinerarios a las Rutas Verdes del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), de cara a que los usuarios puedan descubrir el patrimonio natural, histórico y cultural de la región utilizando el transporte público y sin necesidad de recurrir al vehículo privado.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, el programa alcanza ya con estas incorporaciones 60 recorridos, conecta otros 45 y suma cerca de 1.200 kilómetros por distintos puntos de la geografía madrileña. Todos ellos comienzan, terminan o cuentan con conexiones intermedias en nodos de transporte público, lo que permite acceder a los diferentes parajes y regresar desde ellos en Metro, autobús o tren.

Los trayectos ofrecen distintos niveles de dificultad y distancias para adaptarse tanto a senderistas habituales como a quienes buscan alternativas de ocio al aire libre más sencillas. Sus trazados atraviesan espacios naturales, vías pecuarias, antiguos recorridos ferroviarios y lugares de especial interés turístico y patrimonial.

Una de las novedades es 'Desde el Páramo a la Vega', que conecta Chinchón y Colmenar de Oreja, dos localidades de "gran atractivo turístico", en un camino que sigue el trazado de un antiguo ferrocarril construido para transportar hasta Madrid la roca caliza procedente de las canteras de la zona.

A ella se suma 'Leganés-Cuatro Vientos', de menor distancia y utilizado habitualmente por los vecinos para llegar al parque de Las Presillas, compartido con Alcorcón. El camino transcurre por vías pecuarias hasta alcanzar Cuatro Vientos y ofrece la posibilidad de continuar hacia Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón tras cruzar la A-5.

La tercera propuesta, 'Leganés-Boadilla del Monte', complementa la anterior y transita durante buena parte de su recorrido por el denominado Arco Verde, concebido para conectar mas de 25 municipios del área metropolitana a través de un corredor ecológico.

Asimismo, el catálogo incorpora 'Boadilla-Majadahonda-Pozuelo', que permite configurar un gran arco entre Leganés y Pozuelo de Alarcón atravesando entornos naturales como el Monte de Boadilla y el Monte del Pilar.

Completa las novedades el itinerario 'Soto del Real-Manzanares El Real', una propuesta de senderismo de montaña que discurre en buena parte por caminos menos conocidos de La Pedriza y permite contemplar vistas panorámicas del embalse de Santillana y del castillo de Manzanares El Real.