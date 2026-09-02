Comunidad estrena este curso escolar 12 infraestructuras para sumar 3.630 nuevas plazas y volverá 'La Nevera' al Maeztu

Archivo - Archivo.- Instalación de aire acondicionado en un colegio - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid estrenará este curso escolar 2026/2027 doce infraestructuras educativas públicas de nueva construcción o que han sido renovadas, lo que permitirá sumar 3.830 nuevas plazas, mientras que el madrileño IES Ramiro de Maeztu recuperará su emblemático pabellón 'La Nevera'.

Así lo ha detallado este miércoles la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En concreto, estas 12 infraestructuras corresponden a nuevos centros y ampliaciones y terminaciones de otros, junto a equipamientos como gimnasios o laboratorios y mejoras integrales de la eficiencia energética. Con una inversión de 52,4 millones de euros, permitirán 3.630 plazas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial.

Dos de estas infraestructuras recibirán alumnos por primera vez la próxima semana: los institutos públicos Torcuato Fernández Miranda en Arroyomolinos y Margarita Salas en Rivas Vaciamadrid, ambos construidos en una única fase.

El primero ha supuesto una inversión de más de 10,5 millones para unas instalaciones de línea 5 (cinco clases por curso) con 36 aulas de grupo, biblioteca, gimnasio y pistas deportivas, que suman 450 nuevas plazas a la oferta educativa pública de la localidad.

El Margarita Salas, que se convierte en el sexto instituto del municipio, aportará 1.000 nuevas plazas distribuidas en 32 aulas de grupo para ESO y Bachillerato, donde el Ejecutivo autonómico ha destinado 10,3 millones.

Además, tres colegios públicos culminan sus respectivas de fases de ampliación y empiezan este septiembre con todas sus instalaciones ya preparadas. Se trata del Maruja Mallo de Móstoles, que añade 18 nuevas aulas de grupo y una pista polideportiva (3 millones de inversión); el Gabriela Morreale de Leganés, con 14 aulas más para 210 nuevos alumnos de Infantil y Primaria en (3,1 millones); y el Isabel la Católica de Alcorcón, que ya cuenta con nuevas aulas de grupo, de desdoble o de apoyo, biblioteca, gimnasio y pistas para 450 nuevos estudiantes (5,7 millones).

VUELVE 'LA NEVERA' DEL RAMIRO DE MAEZTU

Por su parte, el IES Ramiro de Maeztu recuperará este curso su emblemático pabellón 'La Nevera' tras unas obras que han permitido reconstruir este icónico edificio afectado por el temporal Filomena. Con una dotación de 4,3 millones, se han añadido aulas y mejorado la accesibilidad del centro.

Además, el instituto público Elisa Soriano Fisher de Getafe también estrena fase de terminación que ha permitido añadir 12 aulas de grupo y otros equipamientos tras unos trabajos de casi 5,3 millones de euros de presupuesto.

Otros tres centros amplían sus instalaciones: el IES Francisco Ayala y el colegio público Joaquín Costa, ambos en la capital, y en el colegio público de Educación Especial Vicente Ferrer de San Sebastián de los Reyes.

A ellos hay que sumar las rehabilitaciones integrales de mejora de la eficiencia energética que se ponen en servicio en los IES Alameda de Osuna y Mariano José de Larra de Madrid.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tiene previsto terminar los trabajos programados en otras nueve infraestructuras educativas a lo largo del curso académico 2026/27, que permitirán crear 4.230 puestos escolares. En estos casos, la inversión será de 49,8 millones de euros.

Igualmente, durante los próximos meses se acometerán 111 actuaciones orientadas a mejorar la climatización de colegios e institutos, con 21 millones de euros, dentro de un plan que desde 2019 ya ha permitido acondicionar más del 70% del parque educativo público, con una inversión que alcanza los 80 millones.