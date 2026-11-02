La Comunidad de estrena un nuevo sistema para facilitar la inscripción en cursos y talleres de Centros de Mayores

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MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha estrenado un sistema de gestión para presentar las solicitudes de inscripción en las nuevas ofertas de los cursos y talleres de los 32 Centros de Mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

La herramienta, moderna e intuitiva, combina la tramitación presencial en las propias instalaciones con el acceso telemático, facilitando la consulta, presentación y modificación a lo largo del procedimiento, recoge el Ejecutivo regional en un comunicado.

El nuevo modelo de gestión está diseñado para absorber el elevado volumen de demanda de la red, que registra habitualmente cerca de 40.000 solicitudes de inscripción por convocatoria.

Para garantizar la máxima imparcialidad y la igualdad de oportunidades, la asignación de las plazas se realiza mediante un sistema unificado y homogéneo para todos los centros, aportando mayores garantías de accesibilidad, transparencia y equidad.

La programación de actividades de la red de Centros de Mayores abarca una amplia variedad de disciplinas en siete grandes áreas temáticas: actividades artísticas, culturales, físicas, de habilidades manuales, desarrollo personal y vida autónoma, ocio y recreación, e iniciativas intergeneracionales.

Destacan las de mayor demanda como los talleres de estimulación cognitiva y memoria, la formación en competencias e instrumentos digitales y las actividades deportivas adaptadas como gimnasia, tai chi o baile en línea.

Asimismo, el catálogo incluye talleres de expresión artística (pintura, teatro y fotografía), idiomas, bienestar emocional y senderismo.

Además, la red pública integra talleres impartidos por más de 700 voluntarios del programa Mayores Maestros, así como actividades desarrolladas en colaboración con diversas entidades y fundaciones de ámbito social.

Los interesados en acceder a estos cursos y talleres pueden consultar los requisitos, los calendarios y formalizar sus solicitudes directamente en el Centro de Mayores de la AMAS correspondiente o a través del siguiente enlace: https://www.comunidad.madrid/asuntos-sociales/centros-mayore....

CARNÉ SENIOR

Además, en el primer semestre de 2027 se pondrá en marcha el nuevo Carné Senior para mayores de 55 años, disponible en formato físico y digital, que facilitará el acceso a recursos, actividades, descuentos y otras ventajas relacionadas con el ocio, la cultura, el aprendizaje y la promoción de hábitos saludables.