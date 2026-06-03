La Comunidad exhorta a Puente a actuar en Cercanías tras la admisión a trámite del recurso por no convocar la Sectorial

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha exhortado este miércoles al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a dejar "por unas horas" de comportase "como un matón en redes sociales" y buscar soluciones a las continuas incidencias en la red de Cercanías de Madrid.

Así lo ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha avanzado que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno regional ante la Audiencia Nacional por la no convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes en el tiempo reglamentario.

Así, el también portavoz del Gobierno ha exigido al ministro Óscar Puente que, "aunque sea por unas horas", deje de comportarse "como un matón en redes sociales" y se comporte "como el ministro que debería ser" para buscar soluciones para la red de Cercanías de Madrid.

Una red que presenta datos "espeluznantes" de incidencias, ha subrayado García Martín, que ha cifrado en más de 855 las incidencias en lo que va de año, con un crecimiento del 60% respecto a 2025.

La Comunidad de Madrid interpuso a finales de mayo un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el ministro por no convocar la Conferencia Sectorial de Transportes, principal órgano de coordinación" entre el Estado y las comunidades autónomas, tras más de tres años desde la última reunión.

En concreto, la última reunión de la Conferencia Sectorial de Transportes se celebró en julio de 2022, a pesar de que el reglamento obliga a hacerlo cada seis meses. En este marco, desde el Gobierno regional se considera que la ausencia de convocatoria de este órgano de cooperación institucional "supone un incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa vigente y dificulta la necesaria coordinación entre administraciones en materia de movilidad y transporte público".

El Ejecutivo autonómico defiende que este órgano resulta esencial para abordar de manera conjunta los principales retos de movilidad que afectan a los madrileños, especialmente en un contexto marcado por el "deterioro" del servicio de Cercanías y "el aumento de las incidencias registradas en los últimos años".