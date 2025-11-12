La Comunidad exige por carta a Puente los "250 millones que adeuda" al CRTM y más recursos para el transporte público

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 d - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García Martín, ha informado este miércoles que la Comunidad de Madrid ha exigido por carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, los "250 millones que adeuda" al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y le ha pedido más recursos para el transporte público.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha señalado que la carta ha contado con "la unanimidad" del consejo de administración del Consorcio para pedirle al ministro que "abone cuanto antes lo que adeuda" a la organización.

"Está poniendo en riesgo muy serio al propio Consorcio y a los operadores que forman parte de la red de transporte público en nuestra región", ha afirmado el también portavoz del Gobierno regional, además de insistir en la importancia de que el Gobierno invierta en el transporte público de la región, especialmente en Cercanías.

En la misiva insta al Gobierno central a que ejecute con celeridad las inversiones que estaban programadas en el Plan de Cercanías (2018/2025) y que suba la aportación. La aportación ordinaria de la Administración General del Estado al transporte madrileño "lleva congelada desde que Pedro Sánchez es presidente en 126,89 millones de euros", señalan desde el Gobierno autonómico.

"La Administración General del Estado es la que menos aporta, solo un 6,33%", ha reprochado el consejero, quien ha detallado que la Comunidad de Madrid asume el 79% y el Ayuntamiento de Madrid el 12,68%.

Según ha trasladado García Martín, la subvención a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona ha crecido un 51% y la correspondiente a Canarias un 90%, la de Madrid "no ha aumentado ni un solo euro".

"Por todo ello, solicitamos al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, sin perjuicio de las ayudas que de forma coyuntural ambas administraciones hemos financiado para reducir el precio del transporte público, revise al alza la financiación ordinaria asignada al CRTM, de forma que se introduzcan criterios objetivos y proporcionales al volumen real de servicio y demanda del sistema madrileño de transporte público", señala la misiva.