La Comunidad exige a Renfe un convenio para dar información en tiempo real sobre incidencias en Cercanías

La Comunidad de Madrid reforzará la supervisión del servicio de Cercanías y exigirá a Renfe la firma de un nuevo convenio que asegure al Consorcio Regional de Transportes (CRTM) el acceso a información automática, precisa y en tiempo real sobre cualquier incidencia que se produzca en la red ferroviaria estatal.

Según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el objetivo es garantizar una gestión más eficaz de las alteraciones del servicio y permitir la activación inmediata de refuerzos en otros modos de transporte.

García Martín ha recordado que el Cercanías en Madrid ha tenido "más de 1.300 incidencias significativas" en lo que va de año, lo que supone "casi cuatro incidencias diarias". "Eso es a lo que se enfrentan los usuarios", ha asegurado.

Mientras tanto, para asegurar que los ciudadanos puedan seguir utilizando su Tarjeta Transporte público (TTP) en Cercanías sin pagar ningún importe extra, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una inversión de 87,3 millones de euros destinado a prorrogar el convenio entre el CRTM y Renfe para este fin. El acuerdo, vigente hasta 2026, tiene un presupuesto total de 187,2 millones, de los que 99,8 proceden de la recaudación por la venta de billetes.

Con esta medida, el Ejecutivo madrileño beneficiará a 146,6 millones de viajeros, según las previsiones para el próximo año. La inversión regional cubre la diferencia entre el coste real y los ingresos obtenidos para evitar subidas de tarifas.