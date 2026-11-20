Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Jorge Rodrigo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha celebrado la aprobación de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) el jueves en la Asamblea de Madrid, una nueva Ley del Suelo que viene a "revolucionar el urbanismo" y acelerar la tramitación de proyectos de construcción.

Así lo ha manifestado Rodrigo en declaraciones a la prensa tras una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en las que ha resumido que la nueva ley "aglutina todas las políticas de urbanismo de la región" y brinda la posibilidad de "acelerar todos los procedimientos" a la hora de ejecutar los planes urbanísticos.

"Nos va a dar la posibilidad de acelerar y de generar suelo para poder construir vivienda, que es uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo a nivel nacional. Por supuesto vamos a hacerlo de la mano del sector, especialmente de los ayuntamientos, que les vamos a dar su propia autonomía y van a poder trabajar en sus desarrollos urbanísticos", ha remachado.

La Asamblea de Madrid aprobó el jueves la Ley LIDER con los votos a favor de PP y Vox, que busca promover la construcción de más vivienda, reducir burocracia y reforzar la autonomía de los ayuntamientos. La norma busca simplificar la planificación urbanística con una visión conjunta de la Comunidad de Madrid.

Entre las principales novedades de LIDER destaca un nuevo modelo de Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirá a los ayuntamientos aprobar su planificación urbanística en un plazo de entre cuatro y seis años, reduciendo a la mitad el tiempo necesario de la actualidad.

Por otro lado, LIDER actualiza también la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), vigente desde hace casi 30 años, para adaptarla a la realidad actual del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos que acoge la región madrileña.