La Comunidad fija la 'vuelta al cole' el 7 de septiembre para el alumnado de Infantil, Primaria y Educación Especial

Archivo - Un grupo de niños corren en el patio del colegio, en el colegio Blanca de Castilla, a 10 de febrero de 2022, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid comenzará el próximo curso escolar 2026/2027 el 7 de septiembre en los centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, así como en los Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y Primaria.

Un día después, el 8 de septiembre, volverán a las aulas los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Programas Profesionales, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas y Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y ESO, y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Así lo recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado tras la publicación del calendario lectivo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que establece además que los estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores iniciarán las clases el 9 de septiembre.

Por su parte, los Centros de Educación de Personas Adultas y el primer curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño de las Escuelas de Arte arrancarán su actividad el 21 de septiembre.

FIN DE CURSO EL 18 DE JUNIO

Por otro lado, el calendario fija las vacaciones de Navidad entre el 23 de diciembre y el 10 de enero, mientras que el periodo no lectivo de Semana Santa se extenderá del 19 al 29 de marzo.

Además, serán festividades de carácter general el 12 de octubre, el 2 de noviembre y los días 7 y 8 de diciembre. A ellas se sumarán como jornadas no lectivas el 12 y el 15 de febrero.

El curso finalizará el 18 de junio en segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas de Música, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte y Centros de Educación de Personas Adultas.

Los alumnos de primero de Bachillerato también concluirán las clases ese mismo día, mientras que en el caso de segundo de Bachillerato las fechas se adaptarán a las necesidades derivadas de la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y de los procedimientos de admisión. En el caso de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños, las clases se prolongarán hasta el 31 de julio.