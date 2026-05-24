La Comunidad financia más de 300 proyectos de digitalización industrial de pyme madrileña entre 2023 y 2025

Archivo - Interior de la planta de Ormazabal en Loeches, en el Polígono Industrial El Caballo, a 3 de octubre de 2025, en Loeches, Madrid (España). La planta de Ormazabal en Loeches (Madrid) está dedicada a la fabricación, modificación y reparación de tra - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha financiado más de 300 proyectos de digitalización industrial de la pyme madrileña entre 2023 y 2025, con 27 millones de euros de fondos públicos que han inducido una inversión privada de más de 116 millones.

Son datos que ha desgranado el director general de Economía e Industria, Jaime Martínez, esta semana en la comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid, donde ha destacado el "multiplicador de cada euro público, que revierte en tres o cuatro euros de inversión privada.

Con respecto a esta línea, Martínez ha subrayado el "elevado nivel" de participación empresarial y "calidad" de los proyectos que son evaluados para "constatar el ámbito de digitalización con el fin de conceder y pagar la ayuda".

En cuanto a la modernización productiva en medianas empresas, entre 50 y 1.000 trabajadores, se han presentado 128 solicitudes, de las cuales se han financiado 37 proyectos, con seis millones de euros en inversión pública, que arrojan más de 16 millones de euros de inversión privada.

Sobre la línea de apoyo a empresas pequeñas e industriales, entre 1 y 49 trabajadores, durante este año 2025, que es cuando se ha estrenado la línea, la Comunidad de Madrid recibido 158 solicitudes y se han financiado 16 proyectos con "el 100% del presupuesto", que eran 3 millones de euros.

EN REDACCIÓN FINAL EL PLAN INDUSTRIAL

Durante su intervención en la Cámara regional, Martínez ha avanzado que el Plan Industrial 2026-2026 se encuentra en fase de redacción final tras haber recibido las aportaciones y consideraciones de los agentes sociales de la Mesa Sectorial de Desarrollo Económico y Modelo Productivo del Consejo para el Desarrollo Social de la Comunidad de Madrid.

"El ámbito de la energía es uno de los principales efectos donde hay una gran preocupación compartida por parte de la Administración, patronal y sindicatos. En este sentido, muchas de estas alegaciones sí que se están recogiendo", ha apuntado.

El director general de Economía e Industria espera iniciar en las próximas semanas los trámites para la aprobación del plan en el Consejo de Gobierno. Ha reconocido que ha habido "posiciones contrarias" durante su tramitación los agentes sociales, como el absentismo laboral, pero ha subrayado que tenían que ser "capaces de llegar a un acuerdo de mínimos".