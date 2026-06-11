La Comunidad fomenta el perfil del turista de alto valor y registra "éxitos inéditos" en descentralización

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 24 de abril de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha subrayado que la Comunidad de Madrid trabaja en el fomento del perfil de turista de alto valor y ha registrado "éxitos inéditos" en la centralización, aumentado el periodo de estancia y distribuyéndolo por la región.

Así lo ha expresado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde ha dado cuenta de la política turística desarrollado en el primer semestre del año. "Somos la única comunidad en toda España que vamos aumentando en dos dígitos el gasto turístico", ha defendido.

De Paco ha subrayado que el año empezó con Fitur, "el mejor de toda la historia" con 255.000 visitantes en la feria "más importante del mundo". A ello, ha añadido que Madrid vuelve a estar a la cabeza a nivel de turismo rural, además de subrayar que el 90% de los visitantes internacionales que conocen la oferta natural y patrimonial de la región volvería a la región.

Además, se trabaja en colaboración aerolíneas para abrir nuevos caminos y horizontes de conectividad a destinos con Singapur y Toronto.