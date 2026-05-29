La Comunidad formaliza el recurso en la Audiencia Nacional por la no convocatoria de la Sectorial de Transportes

Archivo - Archvio.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por no convocar la Conferencia Sectorial de Transportes, principal órgano de coordinación" entre el Estado y las comunidades autónomas, tras más de tres años desde la última reunión.

La Comunidad de Madrid remitió a finales de abril un requerimiento formal al Ministerio para reclamar la convocatoria de este órgano, advirtiendo en el mismo de que si en el plazo de 30 días no se formalizaba esta reunión, acudiría a los tribunales.

En concreto, la última reunión de la Conferencia Sectorial de Transportes se celebró en julio de 2022, a pesar de que el reglamento obliga a hacerlo cada seis meses. En este marco, desde el Gobierno regional se considera que la ausencia de convocatoria de este órgano de cooperación institucional "supone un incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa vigente y dificulta la necesaria coordinación entre administraciones en materia de movilidad y transporte público".

El Ejecutivo autonómico defiende que este órgano resulta esencial para abordar de manera conjunta los principales retos de movilidad que afectan a los madrileños, especialmente en un contexto marcado por el "deterioro" del servicio de Cercanías y "el aumento de las incidencias registradas en los últimos años".

Según los datos facilitados por el Gobierno madrileño, las incidencias en la red de Cercanías de Madrid se han incrementado cerca de un 58% en 2026, con 790 incidencias contabilizadas, y más de un 230% desde 2019.

Asimismo, el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, considera necesario reforzar los mecanismos de cooperación institucional para avanzar en soluciones eficaces y garantizar una adecuada planificación de las infraestructuras y servicios de transporte.