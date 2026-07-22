La Comunidad y Getafe firman un convenio para reubicar a las familias de 45 viviendas sociales y destinarlas a mayores

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MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid firmará este miércoles un convenio con el Ayuntamiento de Getafe para gestionar de forma transitoria el edificio de 45 viviendas de integración social de la Avenida de las Ciudades.

Según informa el Gobierno regional, el objetivo es asegurar una alternativa residencial a las familias que todavía residen en él y recuperar el inmueble para convertirlo en viviendas tuteladas para personas mayores.

El acuerdo da continuidad al convenio suscrito en 2013 y permite completar el proceso de transformación del edificio sin interrumpir la atención a las familias que residen actualmente en las viviendas.

La Agencia de Vivienda Social pondrá a disposición del convenio viviendas de su parque público para realojar progresivamente a los residentes que cumplan los requisitos de acceso, mientras recupera la posesión del inmueble conforme las viviendas vayan quedando libres