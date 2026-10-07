Comunidad impulsa un plan para reforzar el Summa 112: 7,9 millones para aumento de sueldo, una Mesa Técnica y más medios

Archivo - Archivo.- Una técnico del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, Summa 112 - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid impulsará el denominado 'Plan Summa 360' para reforzar el Servicio de Urgencia Médica regional con medidas como 7,9 millones de euros en 2027 para mejorar las retribuciones de la plantilla, la creación de una Mesa Técnica como espacio estable de diálogo o la renovación de la flota de vehículos e infraestructuras.

Con esta iniciativa, que se estructura a través de cinco grandes ejes, el Gobierno regional quiere reconocer la labor de los profesionales del Summa 112, han indicado fuentes del Ejecutivo madrileño.

Así, el Gobierno regional destinará una partida de 7,9 millones de euros el próximo año para incrementar las retribuciones salariales de toda la plantilla. De este modo, los médicos tendrán un aumento anual de 5.760 euros, las enfermeras incrementarán su sueldo en unos 3.700 euros anuales y los técnicos de emergencias sanitarias cobarán 2.350 euros más al año.

Además, el plan contempla la creación de una Mesa Técnica centrada en este colectivo dentro de la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que están representados la Consejería y los sindicatos, como un espacio estable y permanente de diálogo.

Desde el Ejecutivo autonómico quieren responder así a la singularidad funcional, organizativa y laboral del servicio, donde confluye la prestación asistencial con recursos móviles; un centro coordinador de emergencias; el funcionamiento permanente y la respuesta ante catástrofes e incidentes de múltiples víctimas, así como la diversidad de perfiles profesionales.

Concebida como una subcomisión en la que estén representadas todas las partes implicadas, este órgano permitirá analizar los retos del sector y elevar propuestas a la Mesa Sectorial.

Igualmente, recoge un Plan de Actuación y Mejora de las Bases desde las que se organiza el trabajo del Servicio de Urgencia Médica, para la reforma y modernización de las mismas. De esta forma, se revisará la ubicación de aquellas más antiguas para trasladarlas a espacios más modernos, y se plantearán otros nuevos donde sea necesario contar con una mayor presencia operativa.

Esta actuación se suma a la integración de bases del Summa 112 en la planificación de los futuros nuevos centros de salud, impulsando la creación de nuevas bases propias.

De igual manera, también incluye la renovación integral y la ampliación de los recursos móviles del servicio con la vista puesta en que sean más modernos y eficientes.

Como primeros pasos, el contrato de las Unidades de Vigilancia Intensiva Móvil (UVI), que licitará la Comunidad de Madrid este mes de octubre incluirá ampliación de flota e importantes mejoras técnicas. Además, antes de final de año también licitará el nuevo contrato de Unidades de Atención Domiciliaria y Vehículos de Intervención Rápida.

Finalmente, la uniformidad del Summa 112 también se verá mejorada para adaptarla a los distintos entornos de trabajo. De esta forma, habrá nuevas prendas y equipamientos específicos para puestos que no requieren el uso permanente de equipos de protección individual (EPIs) de intervención, como el Centro Coordinador, aumentando la comodidad sin renunciar a los estándares de seguridad.