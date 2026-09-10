La Comunidad impulsará el turismo rural con tres nuevos centros de innovación en Las Vegas, Sierra Norte y Oeste

Archivo - Rebaño de cabras trasladándose durante las actividades programadas en el proyecto ‘Trashumarte’, a 21 de febrero de 2026, en El Berrueco, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid dará un nuevo impulso a su oferta de turismo rural con la próxima apertura de tres sedes de los Centros de Innovación Turística (CIT) en las comarcas de Las Vegas, Sierra Oeste y Sierra Norte.

Así lo ha avanzado este jueves la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, donde ha detallado que estas instalaciones se ubicarán en edificios recién rehabilitados con el objetivo de desplegar en nuevas ubicaciones la estrategia 'Madrid Destino Rural'.

En estos nuevos centros, equipos de técnicos especializados trabajarán mano a mano con vecinos, hosteleros y emprendedores locales para diseñar un modelo turístico responsable que permita repartir los flujos de visitantes entre la capital y los pueblos.

En concreto, el plan prevé poner en marcha experiencias de agroturismo, actividades en la naturaleza y turismo de bienestar para transformar el patrimonio natural y cultural de la zona en una fuente directa de empleo, fijar población joven y dinamizar la economía local.

UN MOTOR ECONÓMICO PARA LOS PUEBLOS

El despliegue de esta red responde al peso de la actividad turística en los municipios madrileños, donde 156 de las 179 localidades de la región cuentan ya con oferta de alojamiento.

El impacto del sector es especialmente relevante en el mapa laboral autonómico, ya que en el 18% de los municipios rurales el turismo genera de manera directa más del 10% del empleo local, consolidándose como un eje imprescindible para el reequilibrio territorial.