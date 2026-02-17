La Comunidad incide en que los nuevos parques de bomberos permitirán llegar al 90% de la población en 10 minutos

Archivo - Personal de Bomberos de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

EL ATAZAR 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha asegurado que la puesta en marcha de cinco nuevos parques de bomberos permitirá "alcanzar al 90% de la población en menos de 10 minutos" ante cualquier emergencia, reforzando así la cobertura territorial del Cuerpo autonómico.

Novillo ha visitado este martes el embalse de El Atazar, desde donde ha subrayado que "la carrera contra el tiempo en emergencias es esencial" y que ese margen de respuesta "marca la diferencia entre la vida y la muerte" en incendios forestales, siniestros en viviendas o accidentes de tráfico.

El consejero ha defendido que el despliegue responde al crecimiento demográfico y a la necesidad de que "toda la población se sienta atendida, independientemente de donde viva", con recursos operativos suficientes para intervenir con rapidez y eficacia.

Con estos cinco nuevos parques, la red autonómica pasará de 22 a 27 instalaciones --frente a las 17 existentes hace una década-- dentro de la estrategia de refuerzo del sistema regional de emergencias.

La Comunidad de Madrid está avanzando en la construcción de nuevos parques en Cobeña, Loeches, Torrejón de Ardoz, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés, con una inversión de 26,9 millones de euros dentro del Programa de Inversión Regional 2022-2026.

El objetivo es mejorar los tiempos de respuesta y ampliar la cobertura en municipios de crecimiento residencial y zonas estratégicas del territorio. Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el parque más avanzado es el de Villanueva de la Cañada, que tiene el 34% del peotecto ejecutado.