La Comunidad incorpora 36 nuevas plazas para personas con parálisis cerebral en el día mundial de esta discapacidad

Celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, en el Parque Berlín, en el distrito de Chamberí, Madrid, a 6 de octubre de 2026. - EUROPA PRESS

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los centros de atención diurna para personas con parálisis cerebral de la Comunidad contarán con 36 nuevas plazas, según ha anunciado este martes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante un acto celebrado por el día mundial de esta discapacidad.

En total, la red pública alcanzará 417 plazas públicas divididas en 189 de atención diurna en centros especializados para personas con discapacidad severa; 18 residenciales y 174 de atención temprana para menores de hasta 6 años.

Asimismo, en declaraciones a los periodistas, la consejera ha aseverado la idea de aumentar esta "atención temprana hasta los 12 años", incrementar también "en 600 las plazas a lo largo de todo el 2026 para la atención temprana" y, con ese crecimiento, llegar a "las 10.000 plazas en el año 2030". Además, Dávila ha recordado la incorporación de "nuevas tecnologías como los exoesqueletos" que permitirán una mayor movilidad y serán de ayuda en las terapias.

Junto a la consejera ha estado el delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, que ha apuntado que de las más de 12.000 personas con parálisis cerebral que viven en la región, 6.000 lo hacen en la capital.

"Por eso el Ayuntamiento tiene que estar detrás de ellas y lo hacemos al mismo tiempo anunciándoles que seguimos tramitando y estamos en la fase final del Plan de Discapacidad del Ayuntamiento que presentaremos, seguramente, en el último mes del año", ha recordado.

REIVINDICACIÓN DE LAS CUIDADORAS

Más allá de las medidas anunciadas, el acto, organizado por la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace), ha estado también dirigido a la situación de las madres y cuidadoras de los paralíticos cerebrales.

Bajo el lema 'Cuidar sin renunciar', han reivindicado que para poder "conciliar" y "asumir todos los cuidados y los tiempos que necesitan personas con grandes intensidades de dependencia", se necesitan "apoyos y recursos públicos, profesionales de apoyo a domicilio, profesionales de asistencia personal", que les permitan "vivir como familia con todas y cada una de las necesidades que tienen los distintos miembros", tal y como ha expresado la presidenta de Aspace en Madrid, Agustina Borrás López.

Respecto a estas peticiones, Dávila ha señalado que, por parte de la Comunidad, se va a "seguir a su lado incorporando los recursos y las necesidades que necesitan, pensando en aquellas personas con parálisis cerebral, y también "pensando en sus principales cuidadores, sus familias, para que, como decía, puedan continuar con sus vidas, con su ámbito laboral y social, sin renunciar a nada por el mero hecho de tener que cuidar".

CELEBRACIÓN

El acto ha juntado decenas de personas en el Parque Berlín, donde la celebración ha estado amenizada por música, bailes y juegos. También se ha leído un comunicado por parte de personas que se benefician de estos centros de día, como Manuel, de la Fundación Bobath, que ha pedido que se tenga en cuenta a los familiares que les cuidan. "No tienen tiempo suficiente para trabajar, cuidar nuestra salud y descansar. Además les preocupa el futuro de sus familiares con parálisis cerebral", han reivindicado.

A esta celebración han asistido personas discapacitadas, familiares, y trabajadores de centros y entidades que conforman Aspace: Asociación Atenpace, Asociación Confluye, Asociación El Despertar, Asociación Guerreros Púrpura, Asociación Murallas de Algodón, Asociación Rivendel, Fundación Aenilce, Fundación Ana Valdivia, Fundación Bobath, Fundación Cadete, Fundación Lukas, Fundación Masnatur, Fundación Numen, Fundación Sobre Ruedas y Fundación Sonángeles.

Además, también han participado del acto estudiantes de, ciclo formativo del grado medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia CEIP Barrio de Bilbao, del de Mediación Comunicativa del IES Pío Baroja, así como alumnos del Colegio Mater Inmaculata de Madrid.