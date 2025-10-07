La Comunidad inicia en Gascones el proyecto 'Madrid Forestal' para el aprovechamiento de madera

Archivo - Imagen de archivo de un tractor durante trabajos de tala de árboles - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Modificará la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza para reforzar la planificación, clarificar obligaciones y actualizarla

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el plan 'Madrid Forestal' con el primero de los aprovechamientos madereros previstos, que se llevará a cabo en un monte de utilidad pública en la localidad de Gascones, donde las extracciones de madera de pino silvestre reportarán en torno a medio millón de euros a las arcas públicas.

Así lo ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante un encuentro informativo con periodistas en la sede de la Consejería, donde ha explicado los pasos que dará el Gobierno regional en el marco de esta iniciativa.

Novillo ha recalcado que el proyecto se desarrollará en un monte con certificación del Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal (PEFC, por sus siglas en inglés), el sistema más extendido a nivel internacional para garantizar la gestión sostenible y la buena conservación del entorno rural.

El proyecto de aprovechamiento de madera en Gascones cuenta con un contrato bianual cuyo importe se reinvertirá en la mejora de los bosques de la región. El consejero ha recalcado que el objetivo principal de 'Madrid Forestal' --dotado con 160 millones de euros-- pasa por fomentar una gestión activa de los bosques.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya adelantó la iniciativa de 'Madrid Forestal' durante su discurso en el Debate del Estado de la Región, que contará con diez ejes de acción y más de 40 medidas encaminadas a una gestión activa de los bosques, reduciendo el riesgo de incendios, plagas o enfermedades.

Así, se prevé que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pase de los 18.504 metros cúbicos de madera extraídos en la pasada legislatura, a más de 357.000 metros cúbicos para finales de 2026, lo que supondrá más de 4,1 millones de euros en ingresos, un 716 por ciento más. Los Agentes Forestales serán los encargados de supervisar los trabajas para garantizar que se ajustan a los pliegos y a la ordenación del monte.

"Se trata de una actividad esencial para sostener las estructuras de defensa ante incendios, ya que permite bajar el nivel de combustible, crear cortafuegos y fajas de defensa", ha manifestado Novillo, que ha añadido que esta iniciativa también permite hacer la masa arbórea "más adaptable a sequías o grandes lluvias".

MODIFICACIÓN DE LA LEY FORESTAL

La Comunidad de Madrid cuenta con unas 420.000 hectáreas de superficie forestal, en torno al 53 por ciento del territorio, y una cubierta arbórea que ha crecido en tres décadas hasta rozar el 40 por ciento. Este aumento de la biomasa también ha elevado los riesgos de incendios y plagas, y ha generado una menor resiliencia ante fenómenos extremos.

Por ello, la Comunidad de Madrid modificará la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza para actualizar los instrumentos de prevención y extinción de incendios, reforzar la planificación, clarificar las obligaciones de propietarios y gestores y adaptar la nueva normativa a la realidad climática, según ha explicado el consejero.

La reforma también incorporará medidas que refuercen la compatibilidad de la ganadería extensiva con la gestión forestal, al considerarse "un aliado natural y sostenible para conservar el paisaje y prevenir el abandono rural". El plan 'Madrid Forestal' busca así reducir la biomasa combustible, regenerar los suelos, mantener la biodiversidad y generar fajas naturales que actúen como cortafuegos y faciliten las labores de extinción de incendios.