La Comunidad inicia la licitación de las siete primeras residencias del Plan 40-40 para mayores, que sumará 6.000 plazas

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, se ha desplazado este lunes a dos residencias que están acogiendo a personas mayores evacuadas - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado la licitación de los proyectos de las siete primeras residencias del Plan 40-40 para personas mayores, una iniciativa que contempla la apertura de 40 nuevos recursos residenciales y otros tantos centros de día para reforzar la red pública de atención a la dependencia.

Así lo ha anunciado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante un encuentro con periodistas este martes en el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil, donde ha detallado el calendario previsto y las unidades y servicios especializados que incorporarán estos equipamientos.

Dávila ha destacado que se ha pasado de 175.000 personas dependientes atendidas desde hace tres años a 225.000. "Ese es el volumen en el que trabajamos y por eso nuestro modelo de atención social ha pensado en el Madrid de 2040", ha puntualizado.

Dentro de la planificación de la Consejería, la actuación "más avanzada" es la residencia de Las Rosas, en el distrito de San Blas-Canillejas, cuya adjudicación definitiva está prevista para octubre, seguida de la de El Cañaveral, en Vicálvaro, cuyo proyecto se encuentra ya en fase de licitación.

A ellas se sumarán este viernes las de Puente de Vallecas, Moncloa-Aravaca, Barajas, Carabanchel y Fuencarral-El Pardo, con la publicación de los correspondientes concursos.

UNA NUEVA MODALIDAD CON VIVIENDA DE APOYO

Además, el Gobierno regional pondrá en marcha otros trece proyectos antes de que concluya este año. En concreto, en la capital, durante los próximos tres meses comenzarán los de Hortaleza, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas y Moratalaz.

Estos dos últimos incorporarán una nueva modalidad de alojamiento, con 50 viviendas con apoyos en cada uno destinadas a mayores con dependencia leve, moderada o en situación de vulnerabilidad para favorecer "su autonomia personal".

Estos apartamentos contarán con cocina, sala de estar, dormitorio y baño adaptado, además de wifi, sistemas domóticos, dispositivos de seguridad para prevenir caidas y alertas ante humo o fuego, así como servicios de teleasistencia avanzada.

OTRAS OCHO RESIDENCIAS EN MÓSTOLES, LEGANÉS O RIVAS

En el resto de la región, la oferta pública hasta final de año se ampliará en otros ocho municipios como son Móstoles, Leganés, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid y Aranjuez que contarán con estas nuevas residencias con los últimos avances y unidades de convivencia reducidas.

El caso del centro de Valdemoro se convertirá en la primera del Plan 40-40 adaptada para mayores con hijos con discapacidad, permitiendo que ambas generaciones mantengan el vínculo familiar y vivan juntas en espacios diferenciados y con los apoyos especializados necesarios. También dispondrá de unidades para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro.

Por su parte, la residencia de Moralzarzal incorporará atención psicogeriátrica para personas con enfermedad mental grave y duradera, mientras que la de Alcorcón dispondrá de viviendas con apoyos destinadas a mayores con dependencia leve o moderada o en situación de vulnerabilidad, con el fin de favorecer "su autonomía personal".

UN PLAN QUE SUMA 6.000 PLAZAS RESIDENCIALES

Los proyectos de las 20 residencias y centros de día restantes se publicarán en 2027. En total, los 40 complejos sumarán 6.000 plazas residenciales y 2.000 de atención diurna mediante una inversión superior a los 500 millones de euros.

Además, varias de ellas integrarán escuelas infantiles dentro de las propias instalaciones para fomentar "la convivencia y los intercambios intergeneracionales entre niños y mayores".

Este modelo de colaboración público-privada reserva al menos un 40% de las plazas para la oferta pública regional y permite acceder al resto mediante la prestación económica del cheque servicio del Sistema para la Autonomia y Atención a la Dependencia.