La Comunidad de Madrid insiste en que el ático se compró para actividad institucional y no para residencia de Ayuso

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este jueves en que la compra del ático en Chamberí se enmarca en la actividad institucional del propio Gobierno regional y no se iba a destinar a residencia oficial para la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha trasladado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha comparecido a petición propia para dar cuenta de esta compra y de la actividad de Planifica Madrid, empresa pública que adquirió este inmueble en el paseo General Martínez Campos y donde ha reivindicado que la Comunidad es "transparente y da la cara".

De esta manera, el también portavoz del Gobierno regional ha explicado que la Comunidad "nunca compró un inmueble para residencia de la presidenta que, como siempre, vive en su propia casa".

En concreto, ha señalado que la empresa pública Planifica Madrid, en el marco de sus competencias y su actividad de gestión patrimonial, y a petición de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, adquirió un inmueble en General Martínez Campos "tras un proceso de búsqueda e identificación de posibles alternativas y con el objetivo de ponerlo a disposición de la Comunidad de Madrid".

La escritura de compra-venta se formalizó el 14 de abril por parte del consejero delegado de la empresa, "que es quien tiene atribuidas las competencias para realizar este tipo de operaciones, por un importe de 6,3 millones de euros, sin pagar ningún tipo de sobrecoste por comisiones como se ha dicho", ha defendido el consejero, quien ha insistido en que la Comunidad no tuvo que realizar "ningún tipo de aportación para este operación" sino que se realizó con fondos propios de la misma empresa.

García Martín ha defendido que este inmueble se adquirió principalmente como "complemento a la actividad institucional" que desarrollan las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid y, "de forma más inmediata, como apoyo a las dependencias institucionales de la Comunidad de Madrid en el marco de las obras en la Real Casa de Correos desde 2025".

Pese a ello, ha justificado que este tipo de inmuebles son habituales "en todas las administraciones públicas, sin excepción" y, en este caso, el objetivo era poner este espacio "al servicio de la Comunidad de Madrid, como es también habitual".

SE HA CREADO "UNA GRAN MENTIRA PARA TAPAR" LA GESTIÓN DE SÁNCHEZ

Si bien, considera el portavoz madrileño que la izquierda ha utilizado este asunto creando "una gran mentira" para "tapar la desastrosa gestión que el Gobierno de Sánchez ha hecho de la invasión de Ceuta".

"Este inmueble nunca adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta, como sí tienen, por cierto, la mitad de los ministros y muchos presidentes autonómicos", ha explicado. Para explicarlo, ha hecho mención a la Memoria de necesidades de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local para el arrendamiento del inmueble de julio de 2026.

Según ha citado el consejero, se detecta la necesidad de "contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional", a ello añade la de disponer de espacios en contextos de gestión de crisis que puedan prolongarse en el tiempo "y que pueden requerir inmuebles de estas características". "¿Dónde está su fantasma? ¿Dónde está la residencia que se le iba a poner a la presidenta?", ha preguntado a la oposición.

También ha apuntado al Informe de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo "donde se reitera que el uso previsto será el detallado en la propia memoria".

"Este uso es plenamente compatible con la normativa urbanística, pues el carácter residencial del inmueble no impide el destino de parte del inmueble a despacho", ha detallado. A ello, añade que cuenta con informes favorables de la Abogacía General, que reconocen un "uso distinto al de vivienda".