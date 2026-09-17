PSOE advierte a portavoz de Ayuso que le han "obligado a cometer una ilegalidad" con "informes de consejerías a posteri"

La portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Mar Espinar, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha advertido al portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, de que le han "obligado a cometer una ilegalidad" con "informes de consejerías a posteriori" por el "capricho" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con el ático de Chamberí comprado por 6,3 millones de euros.

"Tratar de revertir de legalidad a posteriori tiene consecuencias", ha alertado la socialista apelando al portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, quien ha comparecido este jueves en la Cámara de Vallecas para dar cuenta de esta compra.

En este punto, ha preguntado al consejero si recuerda "lo mal que ya lo pasaron en el pasado" por mostrar unos expedientes "fechados correctamente".

Espinar ha cargado contra el consejero diciéndole que no ha dado "ni una sola explicación porque no la puede dar" y ha preguntado "qué se hace" con ese inmueble tras quedar desierta la compra y ha cuestionado "qué va a pasar con los 23 millones que Ayuso prometió hace unas semanas" para la Sierra Oeste.

Ante la ausencia de explicaciones percibida por la portavoz, le ha insistido preguntándole si el consejero dio "un poder a un señor para que arbitrariamente se pueda gastar él solito 6,3 millones de euros para comprar un aticazo a la señora Ayuso" --en relación al CEO de Planifica Madrid, Pedro Corbalán--.

La socialista le ha lanzado a García Martín que le han "cargado el muerto" y que la Comunidad de Madrid ha ido "de mentira en mentira" para que él acabara "comiendo un marrón que no le va a llevar a buen puerto".

"¿Quién dio la orden de comprar ese ático? ¿Puede el CEO de Planifica Madrid comprar lo que le dé la gana, cueste lo que cueste, con el dinero de todos los madrileños? (...) De culo y cuesta abajo van ustedes con este tema", ha rematado.