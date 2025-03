La Comunidad insiste en que Ayuso se refería a iniciativas de vivienda de MM cuando dijo "esas mierdas" en Pleno

Dice que no hay que darle "mayor vuelta" mientras la izquierda afirma que hablaba de los fallecidos en residencias durante el Covid-19

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este lunes en que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se refería a las iniciativas de vivienda de Más Madrid cuando se refirió a "esas mierdas" durante una sesión de control en el Pleno de la Asamblea.

Lo ha recalcado a los medios de comunicación, en Alcobendas, tras presentar el nuevo canal del que disponen los ciudadanos para ejercer el derecho al olvido en el Boletín Oficial regional (BOCM). García Martín ha apuntado que "todo el mundo lo puede ver" al estar el vídeo de la sesión colgado en la web de la Asamblea y formar parte del diario de sesiones.

"Creo que no hay que darle mayor vuelta. Yo creo que en los debates siempre hay expresiones que se puedan realizar. Yo me gustaría también que escucharan, y lo escuchamos todos los madrileños, los improperios, las cuestiones que se dicen desde la bancada de la izquierda, que desde luego se dicen cosas que no son para nada bonita", ha planteado García Martín.

También se ha referido a este tema el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea al ser preguntado por la entrevista de este domingo a Ayuso en 'El Mundo'. En la misma asegura que dijo "estas mierdas desde el corazón" porque le parece "canalla mentir todo el tiempo con las residencias y con el dolor de lo que pasó cuando murió gente en toda España y murieron muchas más personas en otras comunidades autónomas".

Díaz-Pache ha afirmado que Ayuso "lo ha explicado perfectamente" y que en el debate político le sale "del corazón" refiriéndose "naturalmente a todas las iniciativas que está trayendo Más Madrid" y "por supuesto nunca a las personas que sufrieron la pandemia".

"Esa expresión le nace en un momento de debate político, que todos podemos comprender después de tanto tiempo y tanta persecución de la oposición al Gobierno y a la presidenta en particular, pues que le nace una expresión que probablemente pues no hubiera dicho de otra manera, pero que en ningún caso se refiere a las víctimas de la pandemia", ha defendido Díaz-Pache.

LA IZQUIERDA VE UN RECONOCIMIENTO

En cambio, desde Más Madrid la citada entrevista se entiende como un "desmentido" al equipo de la presidenta y como una forma de reconocer que "se refería a los reclamos de verdad y justicia de las familias de los 7.291 mayores víctimas de los protocolos de la vergüenza".

Bergerot esperaba que ante "este reconocimiento" hubiera llegado también "una disculpa pero la señora Ayuso prefiere tirar para adelante, añadiendo agravio al agravio, insulto al insulto y vergüenza a la vergüenza".

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que "estaba claro" a qué se refería Ayuso y le ha advertido de que su partido no se va a "amedrentar" ante ella. "Ayuso ha hecho gala de sus modos autoritarios. A quien no piensa como ella somos mierdas (...) No recibe a los vecinos que sufren sus políticas. Véase el caso de los familiares de las residencias y véase el caso de los afectados por la Línea 7B", ha reprochado.