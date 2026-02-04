La Comunidad insiste en que la jornada partida en colegios busca garantizar la conciliación de las familias

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la Real Casa de Correos, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido en que la jornada partida en los colegios públicos de Infantil y Primaria y de Educación Especial busca garantizar la conciliación de las familias.

Lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, después de que el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid (STEM) haya presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el decreto.

Este recurso se une a los de la Mesa Sectorial de Educación. CSIF dio el primer paso anunciando un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), mientras que CC.OO y ANPE ya tomaron la decisión de acudir a los tribunales. Por su parte, UGT estudia las acciones legales.

"Son las familias las que van a decidir poderse acoger o no a esa jornada partida que ha impulsado la Comunidad de Madrid y que será ahora la opción de todos aquellos centros de nueva creación", ha apuntado el también portavoz del Gobierno regional.

En este sentido, García Martín ha remarcado que las familias podrán instar también a que los colegios que tengan la jornada continuada "puedan pasar a la jornada partida para garantizar la conciliación de todas las familias".