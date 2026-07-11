La Comunidad insiste en seguir negociando con los médicos para evitar la huelga en septiembre

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este sábado que el Gobierno regional continuará negociando con los médicos para reformar el Estatuto Marco y el modelo organizativo del sistema sanitario, con el objetivo de evitar la huelga convocada para el próximo mes de septiembre.

Tras la reunión mantenida esta semana con el comité de huelga médica, Matute ha defendido que el Ejecutivo autonómico escucha a los profesionales sanitarios y trabaja con ellos "y no contra ellos" para adaptar la organización de la sanidad pública.

En este sentido, ha recordado que desde febrero funciona un grupo de trabajo para estudiar cambios organizativos, entre ellos la eliminación de la obligatoriedad de las guardias de 24 horas, una de las principales reivindicaciones del colectivo.

"Pensamos que tenemos que gestionar con ellos y no contra ellos, y no podemos tomar decisiones desde una mesa sin ver lo que está pasando", ha afirmado la consejera en el marco de un acto en el Hospital Isabel Zendal.

La titular de Sanidad ha señalado que la intención del Gobierno madrileño es que la región sea "la punta de lanza de la organización del futuro y de la sanidad del futuro", un objetivo que, ha subrayado, solo será posible contando con médicos, enfermeros y el resto de profesionales sanitarios.

"Madrid está con los médicos, está con todos los profesionales sanitarios y eso es lo que estamos demostrando desde siempre", ha concluido.