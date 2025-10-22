La Comunidad insta a seis municipios gobernados por el PSOE a ceder parcelas para el plan de 40 residencias

Archivo - Persona mayor caminando por la calle ayudada por un bastón, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

La licitación de la primera de las residencias, ubicada en Las Rosas, en la capital, comenzará a comienzos de 2026

La Comunidad de Madrid ha instado a los alcaldes socialistas de San Fernando de Henares, Fuenlabrada, Getafe, Coslada, Parla y Alcorcón a que cedan parcelas municipales para participar en el Plan 40/40, el proyecto residencial que prevé la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día hasta 2030.

En concreto, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha remitido diferentes cartas a estos seis municipios que en una primera instancia se negaron a la cesión de parcelas para invitarles a sumarse a esta iniciativa, a la que ya se han interesado más de 100 municipios de la región.

Tal y como ha destacado en un encuentro informativo con los medios de comunicación, el objetivo de este programa es que los mayores de estas localidades y sus familias puedan beneficiarse de estos recursos públicos, especializados y adaptados a sus necesidades, y con un modelo de atención centrado en la persona.

"Es paradójico, por ejemplo, que en el municipio de Alcorcón la alcaldesa (Candelaria Testa) licitó una parcela para construir una residencia de colaboración público-privada cuando era concejal de patrimonio de ese municipio. Creemos que esos alcaldes tienen que pensar en sus mayores y no hacer ideología con las residencias", ha defendido Dávila.

La primera de estas 40 nuevas residencias estará ubicada en el barrio de Las Rosas, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas y su licitación comenzará a principios del próximo año. A esta se irán sumando en esta fase inicial 13 que se ubicarán en Carabanchel, Barajas, Hortaleza, Moratalaz, Usera, Villaverde, Latina, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Fuencarral-Pardo y Moncloa-Aravaca, que se incorpora al mapa de estos nuevos recursos en Madrid capital.

Asimismo, se unirán otros seis en los municipios de Leganés, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz. Tal y como anunció la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el último Debate sobre el Estado de la Región, al menos la mitad de estos nuevos recursos estarán licitados a lo largo del próximo año.

El Ejecutivo autonómico organizará estos dispositivos en unidades de convivencia reducidas, con un máximo de 25 personas, que replicarán el ambiente y calidez de un hogar, con zonas comunes, cocina u office, comedor y sala de estar y canales de comunicación permanente con los familiares.

Asimismo, este nuevo modelo de atención social está implantando progresivamente en las residencias públicas ya existentes, mediante unidades especializadas según los perfiles y necesidades de los usuarios: psicogeriátricas, con atención intensiva, para trastornos de conducta y para personas con discapacidad intelectual en envejecimiento prematuro.

La Consejería continuará trabajando con las localidades que se han ofrecido al proyecto y se encuentra estudiando la cantidad de población mayor que hay en las diferentes zonas, así como sus circunstancias técnicas, por ejemplo, que esté bien comunicada. Por ahora, los técnicos han visitado 123 parcelas municipales.