Comunidad invertirá 577 millones en Digitalización en 2027 e impulsará la IA para trámites administrativos en 2 minutos

Archivo - Archivo.- El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Digitalización contará en 2027 con un presupuesto de 577,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,1% con respecto a las cuentas públicas de este año, con inversiones para impulsar el uso de la Inteligencia Artificial para reducir a dos minutos el tiempo para realizar trámites administrativos.

El Consejo de Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso va a dar luz verde esta miércoles a las cuentas públicas para el próximo año, que se remitirán entonces a la Asamblea para su tramitación parlamentaria.

En el caso de la Consejería de Digitalización, contempla un repunte del 16% en la partida para la Agencia para la Administración Digital, que alcanza así los 408,6 millones de euros para 2027.

En este marco, se desarrollará el programa EficiencIA, una iniciativa diseñada para transformar la relación de los ciudadanos con la Administración regional. Incorporará una herramienta para reducir el tiempo de los trámites administrativos con el objetivo de que no lleven más de dos minutos, además de sistemas de automatización, todo ello para disminuir la burocracia y agilizar las gestiones.

De esta forma, se reducirá hasta un 80% el tiempo destinado a tareas manuales, como rellenar formularios o presentar documentos físicos. Asimismo, permitirá liberar más de 82.000 horas de trabajo al año de los empleados públicos, que podrán dedicarlas a otras labores.

Además, se añadirán 200 nuevos procedimientos a Cuenta Digital antes del próximo año, con una inversión de 9 millones de euros, con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizar más trámites desde la aplicación, evitando desplazamientos innecesarios.

Igualmente, contempla la implantación de formularios avanzados con firma biométrica, lo que hará posible completar más de 70 procedimientos desde dispositivos móviles sin necesidad de utilizar certificados físicos. Por otra parte, se analizarán y se rediseñarán los procesos administrativos para detectar dificultades, simplificar pasos y automatizar tareas repetitivas.

Asimismo, esta partida también incluye la renovación de los portales institucionales y avanzar en proyectos como el avatar SOL, la transformación digital de la Justicia y la modernización de los sistemas de empleo y transporte público.

MÁS DE 117 MILLONES PARA SALUD DIGITAL

El presupuesto del departamento que dirige Miguel López-Valverde también consigna para el próximo año una inversión de 117,3 millones para seguir desarrollando la Historia Clínica Única y ampliar las funcionalidades de la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) y del Portal del Paciente, así como mejorar el intercambio seguro de información entre los sistemas sanitarios.

Entre las iniciativas para el año que viene de esta Consejería también se encuentra la aplicación de soluciones de IA, la investigación biomédica y nuevas infraestructuras tecnológicas para ofrecer una atención más conectada y adaptada a las necesidades de los ciudadanos.

Entre otros proyectos, se pondrá en marcha CRON-IA, que usa Inteligencia Artificial para hacer seguimiento de los pacientes crónicos y poder identificar con antelación posibles complicaciones en su estado de salud.

CIBERSEGURIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Asimismo, el presupuesto de 2027 destinará 30,5 millones a la Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid. De esta forma, se desarrollará el proyecto SABIA, como plataforma común de IA para los servicios públicos; se creará un gemelo digital de la región que permita evaluar las políticas públicas y reforzar la toma de decisiones, y se promoverá la transformación tecnológica de los municipios, especialmente los de menos de 20.000 habitantes, con el proyecto SIDERAL.

Otros 6,2 millones de euros irán destinados a reforzar la protección de los sistemas y servicios públicos y desarrollará el escudo digital como sistema regional de ciberdefensa.

Finalmente, el Ejecutivo autonómico seguirá ofreciendo medidas de capacitación digital para los empleados públicos, incorporando mejoras en las infraestructuras tecnológicas y de conectividad y promoviendo la adopción de herramientas avanzadas en las empresas madrileñas.